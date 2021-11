Relembre as novelas de Ana Lucia Torre, atriz veterana da TV

Longe das telinhas desde 2019, atriz Ana Lucia Torre está no ar na novela Quanto Mais Vida Melhor, de Mauro Wilson. A veterana atriz completou 76 anos em 2021 e para comemorar nada melhor que relembrar a carreira e selecionar algumas novelas de Ana Lucia Torre para assistir!

Novelas de Ana Lucia Torre

Os trabalhos de Ana Lucia Torre na TV Globo começaram em 1977, mas sua carreira havia ganhado início bem antes disso. Em 1966, a atriz participou de sua primeira peça amadora, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Na época, a famosa estudava Ciências Sociais na PUC – SP e só foi parar no palco do teatro por causa de um movimento artístico que contou com alunos da universidade.

Ana Lucia não chegou a terminar a faculdade e viajou para a Europa por algum tempo. Quando retornou ao Brasil, em 1975, a carreira como atriz começou profissionalmente e pouco depois foi convidada para trabalhar na televisão. Sua estreia na Globo foi em 1977, quando viveu Glorita em Dona Xepa. A partir daí, ela começou a somar diversas participações em filmes, séries, peças e novelas de diferentes emissoras.

De 1979 a 1997, Ana Lucia Torre apareceu em cinco novelas muitos famosas, Marron Glacé, As Três Marias, Ciranda de Pedra, Tieta e A Indomada. Nos anos 2000, ela atuou no sucesso O Cravo e a Rosa como Leonor Fernandes e depois participou de Porto dos Milagres.

Depois de mais alguns trabalhos no currículo, Ana Lucia Torre esteve na novela Alma Gêmea – em breve em reprise no Viva – e viveu uma de suas personagens mais famosas, Débora, mãe da vilã Cristina. Até hoje a famosa aparece em diversos memes da personagem na internet.

Desde então, Ana Lucia Torre continuou atuando em diversas novelas da TV Globo, como O Profeta (2006 – 2007), Sete Pecados (2007 – 2008), Caras & Bocas (2010), Insensato Coração (2011), Êta Mundo Bom! (2016), O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018), Espelho da Vida (2018), entre outros. A Dona do Pedaço foi um de seus trabalhos mais recentes e em 2020 a atriz fez uma participação especial em um capítulo de Bom Sucesso. Agora a famosa vive Celina em Quanto Mais Vida Melhor.

Ana Lucia Torre novelas:

Dona Xepa (1977)

Memórias de Amor (1979)

Marron Glacé (1979)

As Três Marias (1980 – 1981)

Ciranda de Pedra (1981)

O Homem Proibido (1982)

Corpo Santo (1987)

Olho por Olho (1988)

Tieta (1989)

Renascer (1993)

As Pupilas do Senhor Reitor (1995)

A Indomada (1997)

Serras Azuis (1998)

Santo de Casa (1999)

O Cravo e a Rosa (2000) é uma das novelas de Ana Lucia Torre

Porto dos Milagres (2001)

Desejos de Mulher (2002)

Alma Gêmea (2005)

O Profeta (2006 – 2007)

Sete Pecados (2007 – 2008)

Caras & Bocas (2010)

Insensato Coração (2011)

Joia Rara (2013)

Êta Mundo Bom! (2016)

O Outro Lado do Paraíso (2017 – 2018)

Espelho da Vida (2018)

A Dona do Pedaço (2019)

Bom Sucesso (2020)

Quanto Mais Vida Melhor (2021) é a atual novela de Ana Lucia Torre

Personagem em Quanto Mais Vida Melhor

Na atual novela das 19h, Ana Lucia Torre vive Celina, mãe do cirurgião Guilherme, e esposa de Daniel, papel de Tato Gabus Mendes. O casal é rico e bastante tradicional. A dupla passará a viver na mesma mansão que o filho e a nora ao longo da novela e a convivência vai ser difícil.

Leia também – Quanto Mais Vida Melhor elenco: quem é quem na novela