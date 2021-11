Conheça os filhos de Adriana Esteves e Vladimir Brichta

Vladimir Brichta irá estrelar a próxima novela da faixa das 7 e pela primeira vez o ator mineiro irá atuar ao lado de um dos filhos. Casados desde 2006, Adriana Esteves e Vladimir Brichta tem filho juntos e também de relacionamentos anteriores.

Filhos de Adriana Esteves e Vladimir Brichta

Adriana e Vladimir são pais de um adolescente de 15 anos, Vicente Brichta. O garoto nasceu no mesmo ano que o casal trocou alianças e selou a união de vez. O casamento da dupla aconteceu em fevereiro de 2006 e no mês de outubro Vicente veio ao mundo.

Juntos, o casal Adriana Esteves e Vladimir Brichta só tem um filho, mas ambos saíram de casamentos anteriores com herdeiros.

A filha mais velha do ator, Agnes Brichta, de 24 anos, é fruto do relacionamento dele com Gena Karla Ribeiro. Vítima de uma doença rara, a atriz faleceu em 1999, quando a menina tinha cerca de 2 anos de idade.

Já Adriana tem um rapaz de 21 anos de idade, Felipe Ricca. O jovem nasceu em 2000, época em que a eterna Carminha de Avenida Brasil era casada com Marco Ricca. O casamento durou uma década e hoje o ator, que está na nova novela das 9 como Breno, está com Luli Miller.

Romance

O namoro do casal começou nos bastidores da novela Kubanacan, que estreou nas telinhas em 2004 e foi gravada ao longo de 2003. Antes disso, a dupla havia contracenado em Coração de Estudante. A atriz revelou em entrevistas que o final dos personagens de Adriana Esteves e Vladimir Brichta em Coração de Estudante seria diferente, porém, por conta da química dos atores, foi decidido que a dupla terminaria o folhetim feliz lado a lado.

Publicamente, o relacionamento só foi assumido depois de sete meses da novela Kubanacan no ar. Não demorou muito para o casório, que aconteceu no começo de 2006. O casal está junto desde então e soma 15 anos de casamento e quase 18 de relacionamento no total.

Pai e filha na vida real e ficção

Em Quanto Mais Vida Melhor, Vladimir Brichta vai contracenar com a filha mais velha, Agnes. Os personagens serão pai e filha na trama, assim como na vida real. Esta é a primeira vez que a dupla atuará lado a lado e o ator disse em entrevista ao site oficial da novela que a oportunidade é um “presentão”.

No folhetim, a garota será a primogênita do personagem de Vladimir, Neném. A menina se chamará Martina e será fruto do primeiro casamento do jogador de futebol, com uma namorada de infância. Ela é meia irmã de Bianca (Sara Vidal), filha de Neném com Betina (Carol Garcia).

