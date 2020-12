Veja os lançamentos da semana na Netflix (23/12 a 31/12)

Depois de um ano duro, chegamos à lista de lançamentos da última semana do ano na Netflix. Certamente, não há melhor época do ano para maratonar novidades e retomar sua lista de filmes a assistir.

A semana possui vários lançamentos infantis, mas também tem ótimos especiais de fim de ano e o retorno de George Clooney às telas. Confira abaixo:

O Céu da Meia-Noite – 23/12

A semana começa com um dos lançamentos mais aguardados do ano, O Céu da Meia-Noite. O filme marca o retorno de George Clooney aos longa-metragens – o último trabalho do ator foi o filme Jogo do Dinheiro em 2016. Na trama deste lançamento da semana na Netflix, “um cientista solitário no Ártico corre contra o tempo para impedir que um grupo de astronautas volte à Terra depois de uma catástrofe global.” Certamente, é um lançamento imperdível.

Seu Nome Gravado em Mim – 23/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

Outro lançamento incrível é o filme Seu Nome Gravado em Mim. Ambientado em Taiwan no ano de 1987, o drama retrata a paixão “proibida” de Jia-han e Birdy. O longa mostra a paixão entre os dois, mas também demonstra problemas como “ homofobia, pressão familiar e estigma social.”

AK vs AK – 24/12

AK vs AK é o lançamento ideal para os fãs de suspense e humor ácido, pois acompanha a bizarra vingança de um diretor de Bollywood. Na trama, o diretor decide sequestrar a filha de um ator para vingar-se e filmar em tempo real a busca pela menina.

Pequenos Grandes Heróis – 25/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

Se você cresceu durante a década de 2000, provavelmente chegou a assistir algum longa infantil do diretor Robert Rodriguez, responsável por filmes como Pequenos Espiões e Sharkboy e LavaGirl. Embora os filmes tivessem um visual extravagante (e até tosco), os longas ganharam uma legião de fãs. Por isso, Rodriguez resolveu retomar a estética destes filmes para Pequenos Grandes Heróis, longa que mostra crianças com superpoderes salvando o mundo.

O Testamento da Vó – 25/12

Sequência do divertido O Casamento da Vovó, O Testamento acompanha a mesma família disfuncional. Desta vez, os membros irão disputar pela casa da matriarca enquanto ela está concluindo seu testamento.

Bridgerton – 25/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

Inspirada nos livros de Julia Quinn. Bridgerton é uma série de época que acompanha “oito irmãos inseparáveis que buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres.” A série certamente agradará os fãs da série Gossip Girl e/ou do livro Orgulho e Preconceito.

O Ônibus Mágico Decola Novamente: O Fuso Confuso – 26/12

Há três anos, a Netflix reviveu a série O Ônibus Mágico (lançada em 1994) com novas temporadas e um especial. Parece que a animação infantil continua dando frutos e, como resultado disso, um novo especial será lançado. “A turma da professora Frizzle assiste aos shows da turnê de Ano-Novo de uma estrela da música pop e aprende sobre fusos horários”, explica a sinopse oficial.

Go! Go! Cory Carson – 26/12

Outra opção para os pequenos é Go! Go! Cory Carson, desenho animado que mostra as aventuras do personagem titular na cidade de Veiculândia. Certamente, é um ótimo lançamento da semana na Netflix para as crianças.

Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto – 26/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

Outro sucesso da Netflix é a série animada baseada em Velozes & Furiosos. A produção chega em sua terceira temporada, e segue a evolução de Toretto como piloto. Segundo a sinopse, “Uma agência do governo recruta o jovem piloto Tony Toretto e seus destemidos amigos para se infiltrar em uma corrida de rua criminosa como espiões disfarçados.”

2020 Nunca Mais – 27/12

Sem dúvidas, 2020 Nunca Mais é o lançamento mais marcante desta última semana na Netflix. O mockumentário (documentário fictício e recheado de humor) foi realizado pelos mesmos criadores da série Black Mirror e promete tirar algumas risadas em um dos piores anos da humanidade.

Polícia e Ladrão – 28/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

Com apenas 7 minutos de duração, Polícia e Ladrão promete fornecer uma incrível reflexão sobre temas como brutalidade policial e a injustiça racial. O curta mistura diferentes estilos de produção para criar uma visão ativista mais rica e completa.

Enforcados – 29/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

A lista de lançamentos da semana na Netflix possui apenas um título de terror, mas filme Enforcados representa o gênero muito bem. A sinopse da Netflix explica bem a trama: “Após um ritual de purificação, um sacerdote taoísta tenta ajudar uma jovem médium a libertar a tia dela de uma poderosa possessão demoníaca”.

Transformers: War for Cybertron: O Nascer da Terra – 30/12

Fechando os lançamentos para a criançada, esta série acompanha as batalhas dos robôs Autobots e Decepticons. Personagens clássicos como Bumblebee e Optimus Prime estão presentes nesta animação original da Netflix.

Equinox – 30/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

Equinox é uma série escandinava de suspense. Sua trama acompanha Astrid, uma mulher “assombrada por visões com a irmã desaparecida há mais de vinte anos.” Como resultado, ela inicia uma investigação sobre o desaparecimento da irmã e descobre uma verdade sinistra.

Requentados Repaginados – 30/12

Lutando contra o desperdício de alimentos na gastronomia, esta série acompanha a competição de chefs renomados que devem fazer um belo prato com comida requentada. Como resultado, restos tornam-se pratos bonitos e deliciosos.

O Melhor do Stand-Up 2020 – 31/12

Acompanhar todos os stand-ups lançados pela Netflix pode ser desafiador, afinal a plataforma investe demais em especiais de comédia. Por isso, a empresa realizou esse ano um especial de 1h16min com os principais momentos dos stand-ups lançados em 2020. Ria com comediantes como Jerry Seinfeld, Kevin Hart e Eric André.

O Mundo Sombrio de Sabrina – 31/12 – Lançamentos Da Semana Na Netflix

Fechando o ano com chave de ouro, a Netflix lança a quarta e última temporada do hit O Mundo Sombrio de Sabrina. Embora a série seja um hit, o final é bem-vindo, afinal séries que passam das quarta temporada acabam se esgotando. Se você ainda não assistiu, a trama acompanha Sabrina Spellman, uma jovem que deve conciliar sua vida dupla como mortal e bruxa.