Nas últimas semanas, a Warner Bros lançou o remake de “Convenção das Bruxas”, um filme de 1990 que fez sucesso entre as crianças na época.

O filme é um terror, mas com uma pegada infantil, um pouco mais divertida do que o filmes de terror convencionais. Baseado em um livro infantil, o filme marcou uma geração e o remake promete dar o que falar.

Por isso, preparamos um guia completo sobre o filme Convenção das Bruxas e suas curiosidades. Vem com a gente conhecer mais.

O filme Convenção das Bruxas

O filme original foi lançado em 1990 e conta a história de um garoto de 7 anos que é levado para um hotel na Inglaterra e descobre, em uma convenção de bruxas, que um grupo dessas bruxas está tentando transformar as crianças do mundo em rato.

Então, Luke, a criança, precisa tentar impedir os planos da bruxa malvada. Baseado em um livro infantil, o filme de 1990 contou com atuações incríveis e personagens que marcaram uma geração.

Já o remake de Convenção das Bruxas tem um enredo um pouco diferente. A trama conta a história de Bruno, um jovem órfão que vai viver em uma cidade rural do Alabama. Lá, ele encontra bruxas que convencem Bruno e sua avó a irem a um resort à beira-mar.

Nesse resort, eles encontram a Grande Bruxa-Mor e descobrem os planos abomináveis que ela está tramando com suas amigas bruxas. Então, já percebemos a diferença no enredo e nos personagens entre o filme original e o remake de Convenção das Bruxas.

O elenco de Convenção das Bruxas

Assim como o roteiro, o elenco, por razões óbvias, também mudou bastante. Por isso, que tal conhecer um pouco do elenco das duas versões?

Elenco de 1990

Para começar, vamos apresentar o elenco de 1990:

Angelica Houston: Angelica Houston interpreta senhora Eva Ernst, a bruxa líder. Ela é a protagonista do filme, uma vilã de grande qualidade. Expressões assustadoras e um mistério em sua voz, Angelica foi essencial para o sucesso do filme.

Angelica Houston interpreta senhora Eva Ernst, a bruxa líder. Ela é a protagonista do filme, uma vilã de grande qualidade. Expressões assustadoras e um mistério em sua voz, Angelica foi essencial para o sucesso do filme. Mai Zetterling: Mai Zetterling interpretou a avó de Luke, Helga Eveshim. Mai faleceu em 1994. Jasen Fisher: Jasen Fisher interpretou Luke Eveshim, o ator principal do filme, que tentou sabotar os planos da bruxa líder, senhorita Eva Ernst.

Mai Zetterling interpretou a avó de Luke, Helga Eveshim. Mai faleceu em 1994. Jasen Fisher interpretou Luke Eveshim, o ator principal do filme, que tentou sabotar os planos da bruxa líder, senhorita Eva Ernst. Rowan Atikson: ainda na primeira versão, Rowan Atikson, o mr. Bean, interpretou Sr. Stringer. Elenco de 2020 Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o elenco da nova versão de Convenção das Bruxas: Anne Hathaway: a atriz interpreta o papel que foi de Angelica Houston, mas com um nome diferente e uma pegada mais leve, mais caricata.

a atriz interpreta o papel que foi de Angelica Houston, mas com um nome diferente e uma pegada mais leve, mais caricata. Octavia Spencer: é a vó da criança que descobre os planos malígnos da bruxa.

é a vó da criança que descobre os planos malígnos da bruxa. Codie Lei-Eastick: o ator faz o papel de Bruno, que no filme original era chamado de Luke.

o ator faz o papel de Bruno, que no filme original era chamado de Luke. Stanley Tucci: Tucci faz o papel de Mr. Stringer.

Tucci faz o papel de Mr. Stringer. Chris Rock: é a voz que narra o filme, de um dos ratos que tentam acabar com os planos das bruxas. Então, esses são os atores principais do remake do filme de 1990. Percebe-se que os personagens diferem um pouco de nomes dos personagens da primeira versão. Com uma pegada mais caricata e cômica, o filme não aterroriza tanto quanto a primeira versão, que trazia um ar mais sombrio e misterioso. Polêmica de Convenção das Bruxas Mas, o remake de Convenção das Bruxas recebeu muitas críticas por um motivo muito importante. Muitas associações e pessoas com deficiência sentiram-se ofendidos pela representação das bruxas com 3 dedos longos. No filme original, as bruxas tinham garras no lugar de unhas. Já no remake, as bruxas possuem 3 dedos muito longos. Isso fez com que muitas pessoas com deficiência ficassem ofendidas. Saiba mais sobre a polêmica aqui. Apesar das críticas, o filme foi lançado e teve uma boa aceitação por parte do público em geral. Mas não podíamos deixar de levantar o tema que gerou polêmica sobre ele.

Por último, o remake de Convenção das Bruxas é um filme cheio de feitos especiais e com um toque mais fantasioso do que a versão original. Para assistir à nova versão, basta ter a assinatura da HBO Max. Já a versão antiga, está disponível no streaming da HBO,o HBO GO.

Você já assistiu a alguma das versões? Conta pra gente o que achou e qual você prefere!