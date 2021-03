Veja qual é o filme da Sessão da Tarde hoje (05/03/2021)

Nesta sexta-feira, 5/3, a TV Globo vai exibir na Sessão da Tarde hoje, 5 de março de 2021, o filme “Jogo de Amor em Las Vegas”. A comédia romântica conta com Cameron Diaz e Ashton Kutcher, que vão viver uma divertida aventura para descobrir o amor.

O longa da sessão da tarde de hoje tem duração de 1h41min e vai ao ar a partir das 15h (horário de Brasília).

Qual o filme da Sessão da Tarde hoje?

Após ser dispensada por seu noivo, Joy McNally decide chorar as mágoas em Las Vegas. Lá, ela conhece Jack Fuller, que foi demitido por seu próprio pai. Após uma noite de diversão e bebedeira, acordam casados. Mas, antes de terminarem o casamento amalucado, apostam uma moeda em um caça-níquel e ganham US$ 3 milhões. Eles disputam o dinheiro no tribunal, e o juiz dita que, antes de ficarem com o dinheiro, os brigões precisam morar juntos.

Título Original What Happens in Vegas

Elenco Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Rob Corddry, Lake Bell, Treat Williams, Dennis Farina

Direção Tom Vaughan

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia romântica

Veja o trailer da sessão da tarde hoje:

Que horas começa o filme?

- PUBLICIDADE -