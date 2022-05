Velho do Rio leva tiro de Tenório; guardião tentará matar vilão como sucuri

Velho do Rio leva tiro de Tenório na beira do rio - Foto: Reprodução/Globo

Depois de um susto em que quase morreu, o Velho do Rio leva tiro mais uma vez na novela Pantanal. A entidade será atingida por Tenório (Murilo Benício) desta vez e precisará fugir para o rio enquanto está transformado em sucuri. A TV Globo ainda não revelou quando a cena vai ao ar, mas segundo o Notícias da TV, o público poderá assistir ao momento em breve, ainda no mês de junho.

Como Velho do Rio levará tiro de Tenório em Pantanal?

Na cena em que o Velho do Rio leva um tiro de Tenório na novela Pantanal, o guardião estará transformado em sucuri e tentará acabar com o marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) na beira do rio. Porém, o personagem de Osmar Prado não terá sucesso na missão.

Tudo dará errado por culpa de Guta, que verá a cobra se aproximando e avisará o pai. Com a sucuri perto de machucá-lo, Tenório pegará sua arma e atirará no velho do rio. O guardião fugirá para o rio e não será visto por algum tempo.

Ao descobrirem que Tenório atirou em uma sucuri, Muda (Bella Campos) e Juma (Alanis Guillen) ligarão os pontos e já vão saber que se trata do velho do rio. As duas ficarão preocupadas com a entidade e Juma ficará de plantão no rio, na esperança de encontrar o amigo.

Demorará um pouco para que o velho volte a aparecer, mas a entidade dará as caras na tapera de Juma. Por enquanto, não foi revelado como o guardião irá se salvar do ferimento da bala, se ele terá a ajuda de alguém ou se conseguirá se curar sozinho.

Velho do Rio já levou tiro antes

Anteriormente na novela Pantanal, o guardião já havia sido baleado. Na trama, o Velho do Rio leva um tiro de Muda quando a moça tenta se defender da onça que ronda a tapera. A garota estava sozinha e pensou que o animal invadiria o lugar para matá-la, por isso atirou na porta, mas acabou acertando o velho sem querer.

A entidade foi salva por Trindade (Gabriel Sater). Em seu primeiro momento no folhetim, o violeiro ajudou o velho do rio a se livrar da bala e contou que tinha certas habilidades por conta de seu pacto com o diabo.

Veja como é a primeira vez que o Velho do Rio leva tiro em Pantanal:

Velho do Rio morre no final de Pantanal?

No desfecho da novela Pantanal, o velho do rio não morre, mas deixa de existir. Como assim? O guardião encontra José Leôncio, que sofre um infarto e morre no último capítulo, e revela que é seu pai Joventino. Durante o papo em que explica como morreu e se transformou no velho, o encantado diz que está cansado e que precisa ir embora.

Em seguida, ele dá seu manto, cajado, chapéu e demais objetos para José Leôncio. Joventino desaparece e passa a tarefa de ser o guardião do local para seu filho. Zé Leôncio então vira o novo velho do rio, logo se transforma em sucuri e vai para o rio. Pouco depois, a novela avança alguns anos e José Leôncio aparece como velho do rio ao lado dos netos.

Como Joventino morreu? Antes de ceder seu lugar como velho do rio para José Leôncio, Joventino revela que caiu do cavalo enquanto brigava com um marruá no mato e acabou mordido por uma cobra no pescoço quando chegou ao chão. A revelação é feita no último capítulo da versão original da novela.

Antes de Osmar Prado – Personagem seria vivido por outro ator

Antônio Fagundes foi a primeira escolha para ser o velho do rio no remake da novela Pantanal. Porém, as negociações não deram certo entre o ator e o canal. Além disso, o famoso já estava com outros projetos engatilhados.

Com a saída de Fagundes, Osmar Prado foi chamado o papel. O ator já havia deixado o cabelo e a barba crescerem durante a pandemia e por isso não precisou mudar muito o visual para viver o velho do rio na trama.

Na versão de 1990, o papel foi do ator Claudio Marzo, que também interpretou Joventino na primeira fase e José Leôncio na segunda fase da novela. O famoso faleceu em 2015, aos 74 anos de idade.

