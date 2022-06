Verdades Secretas 2 na Globo: série com Angel estreia em agosto

Verdades Secretas 2 na Globo já é uma realidade! Quem não é assinante da Globoplay e por isso não viu os capítulos lançados no ano passado da obra de Walcyr Carrasco, terá a chance de assistir o folhetim totalmente de graça nas telinhas da emissora em breve. Já quem assistiu, pode querer rever, pois a trama contará com reedições. A exibição acontecerá em quatro dias da semana.

Quando Verdades Secretas 2 vai passar na Globo?

Verdades Secretas 2 estreia na Globo no dia 30 de agosto de 2022, uma terça-feira. A novela de Walcyr Carrasco vai fazer parte da programação do canal em quatro dias da semanas: nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras. De acordo com a emissora, o folhetim contará com reedição especial e será uma versão exclusiva para a TV aberta.

O horário da exibição ainda não foi revelado pelo canal. Se seguir o padrão usado na primeira temporada da novela e também na reprise especial antes da estreia de Verdades Secretas 2 em 2021, o folhetim deve ocupar a faixa das 23h00.

Para assistir, será simples. Sintonize na TV Globo no dia e horário de exibição da novela em uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros e pronto! Caso não tenha um aparelho televisivo e opte por ver tudo em um celular, computador ou tablet, será necessário ter uma conta na Globoplay para ter o acesso liberado da aba “Agora na TV”.

Porém, pode ficar tranquilo. Para usar a aba é necessário o cadastro, mas nenhum valor é cobrado, pois a plataforma transmite a programação em tempo real da emissora totalmente de graça, seja para assinantes ou não.

Qual a história de Verdades Secretas 2

A segunda temporada de Verdades Secretas 2 começa com a morte de Guilherme (Gabriel Leone), marido de Angel. O homem sofre um misterioso acidente de carro e não sobrevive.

Ao mesmo tempo, Giovanna chega de Paris e procura Angel, por desconfiar da jovem. Ela insinua que a modelo matou Guilherme, assim como matou seu pai, Alex, anos antes. Este é o pontapé inicial para a relação das duas, que serão rivais durante grande parte da trama.

Giovanna contrata o investigador particular Cristiano (Romulo Estrela) para descobrir a verdade sobre Angel e colocá-la na cadeia de uma vez por todas.

Audiência na Globoplay

Segundo informações da Globo, Verdades Secretas 2 foi a novela mais assistida de 2021 na plataforma da Globoplay. No entanto, a emissora não revelou os números que fizeram a obra estrelada por Agatha Moreira e Camila Queiroz a mais vista. Total de horas assistidas ou quantidade de assinantes que deram play na produção não foram revelados.

O folhetim estreou em outubro do ano passado e lançava alguns capítulos de uma vez por semana. A última leva de episódios da trama de Walcyr Carrasco foi parar no catálogo no final de dezembro.

Assista o trailer e veja o que te espera na temporada:

Spoiler – Temporada ganhou 2 finais diferentes

O folhetim de Walcyr Carrasco ganhou dois finais diferentes e ambos estão disponíveis na Globoplay para o público. Ainda não foi revelado qual será a decisão da Globo em relação aos finais de Verdades Secretas 2, ou seja, qual deles irá ao ar durante a exibição reeditada. Porém, para você já se adiantar, te contamos o que acontece nos dois:

No primeiro final disponível, a rivalidade entre Angel e Giovanna fica de lado e as duas se entregam ao amor. Por isso, elas bolam um plano para se livrar de Cristiano (Rômulo Estrela) e Percy (Gabriel Braga Nunes), para que ambas possam ficar livres dos pecados do passado.

No entanto, tudo não passa de uma enganação de Angel, que usava a filha de Alex para tentar sair impune de seus crimes e ainda ficar com uma bolada no bolso. Quando Giovanna descobre tudo, já é tarde demais. Angel foge do país e abandona a garota.

Na cena final, uma dúvida paira no ar. Alex supostamente está vivo e seria o piloto do avião em que Angel fugiu. Porém, não fica claro se o personagem de Rodrigo Lombardi está realmente vivo ou se tudo não passa de algo criado pela imaginação da moça.

Já no segundo final de Verdades Secretas 2, que pode ir ao ar na TV Globo ou não, a mesma enganação de Angel contra Giovanna acontece, mas o desfecho da personagem de Camila Queiroz é diferente. Quando ela entra no avião para fugir do país, a jovem é baleada por Alex e morre.

Giovanna chega a entrar na aeronave, que ainda não havia decolado, e a encontra morta. Pai e filha olham um para o outro, mas não trocam nenhuma palavra.

