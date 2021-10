Verdades Secretas 2 terá novo triângulo amoroso em família

Quem está com saudades do triângulo amoroso vivido por Angel (Camila Queiroz), Carolina (Drica Moraes) e Alex (Rodrigo Lombardi) poderá assistir uma trama parecida em Verdades Secretas 2. Haverá uma nova história de uma modelo que irá ‘dividir’ seu amado com a própria mãe. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do jornal Metrópoles.

‘Nova Angel’ de Verdades Secretas 2

Em Verdades Secretas 2, Chiara (Rhay Polster) é uma jovem modelo que decide seguir o mesmo caminho de sua mãe Aline (Paula Burlamaqui).

A personagem de Burlamaqui é uma ex-modelo que fazia “book rosa”, assim como as protagonistas da primeira temporada da novela de Walcyr Carrasco. Quando descobre que sua filha decidiu seguir o mesmo caminho, ela surta.

Através da filha, Aline consegue um emprego de secretária para Visky (Rainer Cadete) na agência de Blanche (Maria de Medeiros). A chefe fica feliz ao rever a amiga de anos e decide dar a vaga para ela, mesmo sem a aprovação do booker.

A história terá uma reviravolta. Chiara namora DJ Mark (Kelner Macêdo), mas sua mãe vai se apaixonar pelo rapaz e roubará o namorado da filha.

Como assistir a segunda temporada?

A primeira parte de Verdades Secretas 2 já está disponível no GloboPlay. Para ter acesso, é necessário ter um dos planos de assinatura da plataforma – o mais acessível tem o custo de R$19,90 por mês.

A próxima leva de episódios de Verdade Secreta serão disponibilizados no dia 3 de novembro. Os capítulos serão divulgados quinzenalmente, com o último episódio previsto para ir ao ar na plataforma de streaming em 15 de dezembro. Confira o calendário:

Capítulos 1 ao 10 – 20 de outubro

Capítulos 11 ao 20 – 3 de novembro

Capítulos 21 ao 30 – 17 de novembro

Capítulos 31 ao 40 – 1º de dezembro

Capítulos 41 ao 50 (final) – 15 de dezembro

A segunda temporada é protagonizada por Camila Queiroz, Rômulo Estrela e Agatha Moreira nos papéis de Angel, Cristiano e Giovanna.