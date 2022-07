Victoria Rossetti Pantanal idade: quantos anos tem Nayara?

Victoria Rossetti é a atriz que interpreta Nayara na novela das nove. A jovem tem chamado atenção na novela por interpretar a influenciadora digital que namora Gustavo, vivido por Caco Ciocler. Como a diferença entre os dois é grande, os internautas ficaram curiosos para saber qual a Victoria Rossetti Pantanal idade.

Qual Victoria Rossetti Pantanal idade?

Victoria Rossetti tem 23 anos de idade. Essa é a primeira novela da jovem atriz, que esteve na série Psi, da HBO. Antes, ela fez parte por dez anos do circo da escola na qual estudou.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, em abril deste ano, a jovem contou que teve um pouco de medo ao trabalhar com grandes nomes da televisão. “Só tinha feito a série Psi. Nossa, dá muito medo. Agora eu já estou me acalmando, mas houve um momento em que fiquei muito amedrontada. Tem atores com mais de 20 anos de TV. Então, fiquei com muita vontade de acertar e, ao mesmo tempo, medo de errar”, disse.

Em Pantanal, a atriz interpreta Nayara, a ex-namorada de Jove (Jesuíta Barbosa) que se torna influenciadora digital ao lado de Madeleine (Karine Teles). Enquanto Jove estava no Pantanal ao lado do pai, as duas se tornaram amigas e a jovem passou a ser assistente da filha de Mariana (Selma Egrei).

É então que ela se aproxima de Gustavo. A jovem já dava indícios que tinha um ‘crush’ no psicólogo, mas é somente depois da morte de Madeleine que os dois ficam juntos de fato. A diferença de idade entre eles é de 27 anos – Caco Ciocler atualmente tem 50 anos de idade.

Os personagens ficaram sumidos por um tempo pois estavam viajando o mundo, mas agora voltaram ao Rio de Janeiro e têm feito pequenas aparições.

Na primeira versão da novela, os personagens Nayara, que se chamava Nalvinha, e Gustavo simplesmente desapareceram da trama após a morte de Madeleine e não foi explicado ao público o que havia acontecido com eles. Já no remake, a audiência sabe que os dois ficaram juntos.

Quem interpretou Nayara em Pantanal 1990?

A história de Nayara sofreu algumas alterações no remake. Na trama original, a personagem se chamava Nalvinha. Quando descobre que Jove a trocou por Juma, começa a espalhar mentiras sobre o namorado, como a que ele teria tirado sua virgindade e que ela estaria grávida. A jovem também fez ofensas homofóbicas ao ex, que não foram inclusas na versão em exibição na Globo.

A personagem foi interpretada pela atriz Flávia Monteiro, que hoje tem 49 anos de idade. Ela segue carreira artística – sua última participação foi em Gênesis, novela bíblica da Record, no ano passado.

A atriz trabalha em folhetins da Record desde 2006. Ela esteve em Os Mutantes (2008), Máscaras (2012), Milagres de Jesus (2014), A Terra Prometida (2016) e Apocalipse (2017), para citar alguns títulos.

Já Gustavo foi vivido por José de Abreu, hoje com 76 anos de idade. Ele segue atuando – esteve em Um Lugar ao Sol, novela que antecedeu Pantanal. Ele também está cotado para fazer parte do elenco de Mar do Sertão, próxima novela das 18h.

Na versão original da trama, os dois personagens não se envolveram. Nalvinha estava mais interessada em se vingar de Jove e caluniar Jove após o fim do relacionamento. O enredo de jovem com Madeleine, o sucesso como influenciadora digital e o namoro com Gustavo foram adicionados no remake.

