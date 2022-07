Com quem Irma fica em Pantanal de 1990 e como será remake

Irma ficou conhecida entre o público da novela como “talairma” por ser apaixonada pelo marido de sua irmã. Depois que passou a morar no pantanal e não conseguiu nada com o cunhado, ela se envolveu com Zé Lucas e agora com Trindade. Afinal, com quem Irma fica em Pantanal depois de tantos romances? Em 1990, a personagem engravidou e mais tarde ganhou um final feliz na trama. Se o remake repetir passos de versão original, muitas emoções ainda vão tomar a trama da personagem de Camila Morgado.

Com quem Irma fica em Pantanal versão original da Manchete?

Zé Lucas é com quem Irma fica em Pantanal de 1990, interpretada na época por Elaine Cristina. Os dois terminam juntos depois que o relacionamento de Irma e Trindade chega ao fim. Os problemas do casal começam após Irma descobrir que está grávida do violeiro. A filha de Mariana tem uma atitude que desagrada o peão e os dois passam a brigar. Trindade acusa sua “princesa” de trair sua confiança e ir contra seu principal pedido.

Para quem não recorda os acontecimentos da versão original, Trindade disse para Irma não consultar um médico durante a gravidez, por esse ser um dos acordos de seu pacto com o diabo. Porém, a mulher não dá ouvidos ao amado e vai a um consultório quando viaja para a cidade.

Quando Trindade descobre, tudo vai de mal a pior e o relacionamento entre eles não demora para morrer de vez. O violeiro diz que o encanto foi quebrado e que logo ele deixará o pantanal. Pouco depois, Trindade desapareça da fazenda de José Leôncio no meio da noite.

Irma passa todo o resto de sua gravidez a espera de Trindade, na esperança que o amado retornará para ver o filho. Isso de fato acontece. No dia do parto, Irma passa por complicações e Trindade vai até a fazenda de José Leôncio para ajudar no nascimento da criança.

Após Irma dar a luz, Trindade vai embora novamente, desta vez de forma definitiva. Antes de partir, ele pede para Zé Lucas que cuide do bebê e Irma. É a partir daí que o romance do primogênito de Zé Leôncio e Irma floresce de vez.

Para quem não lembra do romance da dupla, eles se envolveram pouco depois que a irmã de Madeleine chegou ao Pantanal. Principalmente, porque a mulher via muito de José Leôncio no caminhoneiro. No entanto, o relacionamento não foi para frente. Primeiro porque Irma não se interessava de verdade em Zé Lucas, mas seu “fantasma do pai”, e segundo porque o peão passou a ficar obcecado por Juma.

Porém, depois que nasce o bebê de Irma e Trindade vai embora, um amor de verdade cresce entre os dois. Ao se apaixonarem, Zé Lucas pede Irma em casamento na reta final do folhetim e a mulher aceita.

Irma também vai ficar com Zé Lucas no remake?

Ao que tudo indica até agora, Zé Lucas é com quem Irma fica em Pantanal também no remake. Nenhuma informação da Globo ou do autor Bruno Luperi revelou que o final desta versão será diferente das cenas mostradas em 1990 pela extinta Manchete.

Em entrevista ao Domingão com Huck, Gabriel Sater contou que teve uma conversa com Luperi e em tom de brincadeira pediu para permanecer mais tempo na novela do que Trindade ficou na versão original do folhetim. Porém, o cantor não deu nenhum indício que seus pedidos foram atendidos pelo autor.

Como Luperi tem mexido pouco na trama da novela, é difícil que uma grande mudança como com quem Irma fica em Pantanal aconteça. Até agora, o neto de Benedito Ruy Barbosa repetiu todos os romances, mortes e momentos marcantes da primeira versão. Até mesmo alguns diálogos permaneceram intactos entre a versão de 1990 e o atual remake. A adaptação do texto para 2022 realizou algumas alterações pequenas por enquanto, como a maior presença da tecnologia na vida dos personagens.

Quando vai acabar Pantanal na Globo?

Para saber se Zé Lucas é mesmo com quem Irma fica em Pantanal de 2022, será necessário esperar alguns meses. A previsão é que o folhetim das 21h chegue ao fim apenas em outubro – A emissora ainda não confirmou a data em que o último capítulo será exibido. Por se tratar de uma obra aberta que ainda está sendo gravada, a TV Globo pode optar por estender o tempo da novela nas telinhas, caso o sucesso da exibição continue.

Depois de Pantanal, quem entrará na programação da Globo será a novela Travessia. De autoria de Gloria Perez, responsável por obras famosas como Caminho das Índias (2012), O Clone (2001 – 2002), América (2005), A Força do Querer (2017), entre outras, a trama discutirá a tecnologia na sociedade atual.

