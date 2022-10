VÍDEO: como morre José Leôncio em Pantanal

Zé Leôncio morreu após ver retrato do Velho do Rio

A novela Pantanal chegou ao fim nessa sexta-feira e apresentou ao público um dos momentos mais tristes: a despedida de Filó e seu grande amor. Se você perdeu a cena, veja como morre José Leôncio em Pantanal.

Saiba detalhes de como morre José Leôncio em Pantanal

Após fazer sua última comitiva e casar com Filó, o fazendeiro começa a sentir dores no peito. Então Zé Leôncio se senta no sofá da sala de casa e finalmente enxerga o Velho do Rio no retrato tirado por Joventino. A emoção toma conta do fazendeiro ao rever o pai após décadas, e como se fosse um rito de passagem, o pantaneiro morre.

Após a morte, Zé Leôncio finalmente se reencontrou com o pai. Depois de anos sem acreditar que a entidade era realmente o velho Joventino, que desapareceu anos atrás, ele reconhece que estava errado durante todo esse tempo.

O homem então passa o bastão para o filho – o novo Velho do Rio.

O funeral foi realizado no rio, com o corpo de Zé Leôncio na chalana ao lado dos três filhos. Os demais seguem a chalana em pequenos barcos. Pouco depois, quem assume os negócios da família é Joventino, que conta com Tadeu como seu braço direito.

A cena de como foi a morte de Zé Leôncio na novela Pantanal emocionou os fãs da web, que se diziam órfãos da novela Pantanal. “Caraca, essa cena do Zé Leôncio reencontrando o pai no além ficou um show. A direção (e a atuação) deram o nome demais nessa novela”, escreveu um seguidor.

A produção também rendeu elogios. “A beleza dessa cena, por deus, WALTER CARVALHO VOCÊ SEMPRE SERÁ ARTISTA”.

Com o fim do remake, o público passará a acompanhar a novela Travessia, escrita por Glória Perez.