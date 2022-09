Novela Travessia: quando começa a nova novela das 9 na Globo

A data da novela Travessia quando começa já foi definida pela Globo. A partir da segunda semana de outubro, o público passa a acompanhar a nova novela de Glória Perez, protagonizada por Chay Suede, Lucy Alves, Jade Picon e Rômulo Estrela, que terá como pano de fundo o impacto da tecnologia na sociedade.

Novela Travessia quando começa na Globo?

A novela Travessia começa em 10 de outubro, segunda-feira, na Globo, na faixa das 21h30 (horário de Brasília). A trama chega para substituir Pantanal, que termina no dia 7, sexta, com reapresentação do último capítulo no sábado.

Travessia é mais uma trama de Gloria Perez para o horário nobre, com direção artística de Mauro Mendonça Filho. O pontapé inicial da novela é a história de Brisa (Lucy Alves), que vê a sua vida mudar quando é vítima de um grupo de adolescentes de Portugal. Eles colocam o rosto da mocinha em um vídeo de uma sequestradora de crianças, usando a tecnologia deep fake.

A moça está noiva de Ari (Chay Suede), com quem se relaciona desde a adolescência. O rapaz é filho de Núbia (Drica Moraes), uma comerciante superprotetora que faz tudo pelo herdeiro. O rapaz é arquiteto e vive em defesa do patrimônio histórico maranhense.

Quando Ari e Brisa estão prestes a se casar, o jovem recebe uma proposta para ir ao Rio de Janeiro investigar uma construtora que pretende derrubar um casarão histórico no Maranhão. É na capital fluminense que ele conhece Chiara (Jade Picon), com quem se envolve.

Enquanto isso, no Maranhão, Brisa precisa provar sua inocência. É então que ela conhece o misterioso hacker Oto (Romulo Estrela), que está em São Luís para uma missão secreta, que vai ajudá-la a ter sua vida de volta.

Outro núcleo é o da delegada Helô (Giovanna Antonelli), personagem de Salve Jorge que retorna para investigar os crimes virtuais. Ela estará separada de Stênio (Alexandre Nero) e voltará a ser patroa de Creusa (Luci Alves) – outras figuras que fizeram sucesso há 10 anos.

Quem são os personagens da novela Travessia?

Além do núcleo central, Travessia traz outros personagens que terão suas próprias histórias na novela. É o caso das irmãs Leonor (Vanessa Giácomo) e Guida (Alessandra Negrini).

Guida está noiva de Moretti (Rodrigo Lombardi), que anos atrás foi namorado de Leonor. Quando a irmã vai para Portugal e descobre que Guida está noiva de seu ex, a relação entre as duas fica conflituosa, trazendo muito ressentimento entre as duas.

Há ainda as histórias de Laís (Indira Nascimento) e Monteiro (Aílton Graça), um casal que tem dois filhos, Theo (Ricardo Silva) e Isa (Duda Santos). O garoto, assim como os jovens de sua idade, gosta de passar o dia inteiro na frente de computador. Já a menina é uma adolescente sociável, mas que sofre com o pai superprotetor.

Já Guerra (Humberto Martins) é um homem muito poderoso, dono da construtora que quer derrubar o casarão no Maranhão. Ele é pai de Chiara, uma jovem mimada e manipuladora que tem tudo o que sempre quis.

Travessia tem núcleos no Maranhão, Rio de Janeiro e Portugal. Parte dos atores já viajaram para o respectivo país e estados para gravarem as cenas de seus personagens.

O núcleo do triângulo amoroso, por exemplo, gravou nos icônicos bairros de Chiado e Arroios, em Lisboa, e nas cidades de Setúbal e Óbidos, em Portugal, incluindo a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Garrett e o Elevador de Santa Justa.

Já os personagens do Maranhão estiveram em São Luís. Serão mostradas imagens da Igreja de São José do Desterro, por exemplo, um dos lugares mais simbólicos da capital maranhense.