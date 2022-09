Onde foi gravada a novela Travessia, novela das 9 de Glória Perez

Travessia, próxima novela das 9, é escrita por Glória Perez, e como marca registrada da autora, a trama será ambientada no Brasil e no exterior. Onde foi gravada a novela Travessia é um país que também serviu de cenário para as novelas Sabor da Paixão e Novo Mundo, por exemplo.

A substituta da novela Pantanal vai estrear dia 10 de outubro de 2o22 e terá a responsabilidade de segurar o público do remake. Para isso, a Globo abriu o bolso e enviou parte da produção do folhetim para a Europa.

Onde foi gravada a novela Travessia?

A novela Travessia está sendo gravada em Portugal e no Brasil, nos estados do Maranhão e Rio de Janeiro. A trama começou a ser rodada em julho, tendo como pontapé inicial as cenas que se passam no país europeu.

Os atores gravaram cenas nos icônicos bairros de Chiado e Arroios, em Lisboa, e nas cidades de Setúbal e Óbidos, conforme divulgado pela própria emissora. Será no país europeu que se passará o triângulo amoroso vivido pelos personagens de Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi e Alessandra Negrini. Também participam das cenas em Portugal os atores Guilherme Cabral, Romulo Estrela e Alexandre Nero.

O diretor Mauro Mendonça Filho revelou que o elenco gravou cenas em lugares famosos de Lisboa, incluindo a Praça do Comércio, a Praça Luís de Camões, o Garrett e o Elevador de Santa Justa.

Já no Brasil, as cenas da começo da história da protagonista Brisa são gravadas em São Luís, no Maranhão. Em entrevista ao Fantástico, a autora Glória Perez disse que a novela é uma reverência à cultura nordestina de um modo geral. “O Maranhão tem uma cultura própria, é um estado com muita personalidade”, disse. O público poderá ver cenas gravadas em um dos lugares mais famosos da cidade, a Igreja de São José do Desterro.

Há ainda as histórias que se passam na cidade do Rio de Janeiro, especialmente no bairro de Vila Isabel. A capital fluminense também serve de cenário para o desenrolar da trama dos protagonistas, incluindo Ari (Chay Suede) e Chiara (Jade Picon).

Apesar dos personagens começarem suas histórias em três lugares diferentes, os dramas vão se entrelaçar ao longo da novela.

Nova novela das 9: quando estreia Travessia e elenco

E hoje no Fantástico começou a divulgação de #Travessia pic.twitter.com/V06P7frbl7 — eplay (@forumeplay) August 15, 2022

Qual a história da novela Travessia?

Travessia começa com Brisa (Lucy Alves), uma jovem maranhense que está noiva de Ari. A jovem leva uma vida normal até que adolescentes de Portugal usam a tecnologia deep fake para colocar o rosto da protagonista em um vídeo de uma sequestradora de crianças. As imagens viralizam, fazendo com que ela seja linchada pela vizinha, transformando sua vida em um verdadeiro inferno.

Ela ainda precisará lidar com a mudança de Ari. Às vésperas do casamento, o rapaz recebe um convite para ir ao Rio de Janeiro a trabalho, onde se envolve com a influenciadora digital Chiara.

Em meio à crise, Brisa conhecerá Oto (Rômulo Estrela), um hacker que chega ao Maranhão para trabalhar em uma missão secreta mas ajudará a protagonista a provar sua inocência. Os dois vão desenvolver uma paixão um pelo outro ao longo da trama.

Já no núcleo de Portugal, Moretti (Rodrigo Lombardi) é um empresário do ramo da construção civil que está noivo da irmã de sua ex-namorada Leonor (Vanessa Giácomo). A personagem de Vanessa se envolverá com o advogado Stenio (Alexandre Nero), que está separado de Helô (Giovanna Antonelli) no começo da trama.

Helô é a delegada que vai investigar os crimes virtuais envolvendo os protagonistas. É a mesma personagem de Salve Jorge (2012).

Travessia entra no ar a partir de 10 de setembro, segunda-feira, na Globo. A trama é escrita por Gloria Perez, com direção de Mauro Mendonça Filho, e entra para substituir Pantanal.

Assista o trailer da novela Travessia