Vidinha fica com quem no final da novela Mulheres Apaixonadas?

Vidinha terá um final feliz ao lado de seu amado depois que Heloísa (Giulia Gam) decide procurar tratamento. A personagem de Júlia Almeida sobrevive a tentativa de atropelamento causada pela irmã de Helena (Christiane Torloni) e vai viajar ao lado do namorado nos capítulos finais.

O que acontece com Vidinha em Mulheres Apaixonadas?

Vidinha é filha de Vidinha (Júlia Almeida) e Rafael (Cláudio Marzo) e irmã de Diogo (Rodrigo Santoro). A jovem estudante de jornalismo vira alvo de Heloísa, sente muito ciúmes da jovem quando ela se aproxima de seu marido Sérgio (Marcello Anthony).

Heloísa fica cada vez mais obcecada pelo seu amado e passa a segui-lo, além de ter surtos frequentes de ciúmes, o que faz com que Sérgio se afaste cada vez mais da esposa e se separe dela.

Tamanha obsessão de Heloísa por Sérgio fará com que a personagem coloque Vidinha em risco, após a jovem convidar Sérgio para dar uma palestra na Escola Ribeiro Alves.

Heloísa vê Vidinha no estacionamento e em um ataque de fúria, acelera com o carro para tentar atropelar a personagem interpretada por Júlia Almeida. A jovem consegue escapar por pouco da morte, pulando para o lado antes que o automóvel possa atingi-la. A cena acontece próxima da reta final da novela, no capítulo 184 da exibição original de Mulheres Apaixonadas.

O atropelamento é o ponto de virada da história de Vidinha, Heloísa e Sérgio. Depois de uma tentativa de suicídio por parte da irmã de Helena, é internada em uma clínica psiquiátrica.

Longe de Heloísa, Vidinha e Sérgio começam a namorar, fazendo planos de viagens juntos. "Antes de me mudar, estou pensando em fazer uma viagem. Direto para Barcelona, Vidinha. Depois Roma, Paris, Londres...", continua. "Quem sabe nos encontramos lá", sugere ela. "Por que não vamos juntos?", questiona o rapaz. "Seria um sonho ter você como guia em uma viagem a Europa, conhecer todos os lugares que você conhece", responde. O personagem conclui dizendo que eles precisam conversar sobre isso.

O novo casal também aparece juntos na formatura da ERA, quando encontram Heloísa depois que a mulher teve alta do hospital. Para surpresa de ambos, Heloísa diz que agora aceita que ela e Sérgio devem ficar separados. "Agora volta para a mesa junto com a sua namoradinha e sejam muitos felizes juntos", diz para o ex-marido.

Por onde anda Júlia Almeida?

A atriz Júlia Almeida hoje está com 40 anos de idade e está longe das novelas desde 2011. Seu último trabalho em folhetins foi em "A Vida da Gente", exibida no horário das 18h na emissora. Em 2018, ela fez uma breve participação em "Tempo de Amar".

Há doze anos, a atriz se mudou para Londres, na Inglaterra, mas retornou ao Brasil em meio à pandemia, e passou a se dividir entre o Rio de Janeiro e Paraty.

Atualmente, a filha de Manoel Carlos trabalha como como diretora criativa de uma grife de roupas sustentáveis criada por ela em 2017.

Em sua página no Instagram, Júlia compartilha cliques de sua rotina e assuntos relacionados à epilepsia. Passado o susto inicial do diagnóstico em 2008, a atriz participa de eventos para ajudar a disseminar mais informações sobre a doença.

"Viajo sozinha e posso dizer que tenho uma vida normal, sem nenhum grande drama em relação a epilepsia. Sei quando parar, por respeito ao meu corpo e meu bem estar. E sei quando continuar, por que acredito que estamos aqui para materializar, mas não precisamos acabar com o mundo e com nós mesmos para isso", disse em entrevista à Harper's Bazaar em março deste ano.

