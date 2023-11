Viva estreia 4 novelas até janeiro de 2024

"América" (2005) e "Sinhá Moça" (2006) estão entre as próximas estreias do Viva - Foto: Reprodução/Rede Globo

O Viva prepara uma série de estreias de novas reprises, começando no final deste mês. A grade ganha quatro títulos ao longo das próximas semanas, incluindo "América" (2005), uma das mais pedidas pelos espectadores, e "Sinhá Moça" (2006), sucesso horário das 18h.

América está entre as novas novelas do Viva

A reprise de "América" estreia em 27 de novembro, às 22h50, horário de Brasília. O folhetim de Gloria Perez substitui "Senhora do Destino" (2004) e volta à televisão pela primeira vez desde sua exibição original, apesar do sucesso que fez há quase vinte anos.

A trama central gira em torno de Sol, interpretada por Deborah Secco, uma jovem sonhadora do interior do Brasil que parte em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. A protagonista abandona tudo em seus país de origem, inclusive Tião (Murilo Benício), seu grande amor, para atravessar a fronteira do México ilegalmente após ter o visto negado dezenas de vezes.

Sol é detida pelos policiais pelo menos duas vezes e deportada de volta ao Brasil. A mocinha também sofre nas mãos dos "coiotes" e passa frio, fome e sede no deserto, além de testemunhar pessoas morrendo durante a travessia. A trama também tem um toque espiritual ao falar sobre amores de vidas passadas.

Direito de Amar substitui O Sexo dos Anjos

A novela "Direito de Amar" estreia em 4 de dezembro, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h30. A trama chega como a substituta de "O Sexo dos Anjos", que termina no próximo dia 1º de dezembro. De autoria de Walther Negrão, o folhetim foi ao ar pela primeira vez em 1987.

A trama narra a história de Rosália (Gloria Pires) e Adriano (Lauro Corona), que se apaixonam durante um baile de máscaras e, mesmo sem conhecerem suas verdadeiras identidades, criam um vínculo profundo. Entretanto, o pai da mocinha, Augusto Medeiros, passa por dificuldades financeiras e a promete em casamento ao rico banqueiro Francisco Monserrat (Carlos Vereza), pai do rapaz por quem ela está apaixonada.

A jovem, apaixonada por Adriano, se vê obrigada a aceitar a união forçada para salvar a família da falência. Apesar do caráter autoritário e cruel de Monserrat, o banqueiro se apaixona por Rosália. O drama também se desenrola com Adriano, que é obrigado a conviver diariamente com o amor de sua vida.

Sinhá Moça substitui Escrito nas Estrelas no Viva

A reprise de Sinhá Moça estreia em 1º de janeiro, com exibição às 15h30 e 23h45, horário de Brasília, no Viva. O folhetim chega para substituir "Escrito nas Estrelas", que termina em 29 de dezembro. A novela é um remake de uma trama de mesmo nome exibida nos anos 80.

O folhetim aborda temas como escravidão, amor, política e liberdade através da história da protagonista Sinhá Moça (Débora Falabella), filha da submissa Cândida (Patrícia Pillar) e do poderoso coronel Ferreira, conhecido como Barão de Araruna (Osmar Prado), o mais influente escravocrata e proprietário de terras da região. Após concluir seus estudos na capital da província, ela retorna a Araruna e, durante a viagem, conhece Rodolfo (Danton Mello), por quem se apaixona.

Rodolfo é abolicionista, mas finge compactuar com os ideias do Barão de Araruna para ter permissão para namorar Sinhá Moça. No entanto, a jovem fica decepcionada ao perceber que se apaixonou por alguém tão diferente dela, até descobrir a verdade.

Andando nas Nuvens substitui Corpo Dourado

A última estreia do Viva é a reprise de Andando nas Nuvens, que chega ao Viva em 22 de janeiro, às 13h, horário de Brasília, sendo a substituta de "Corpo Dourado". O folhetim de autoria de Euclydes Marinho foi ao ar originalmente no horário das sete em 1999.

A novela começa em uma noite de 1981, quando o jornalista Gregório Montana, proprietário do jornal Correio Carioca, é brutalmente assassinado em sua mansão na Urca, no Rio. O crime ocorre durante uma invasão misteriosa, com o assassino sufocando o repórter enquanto dormia. Seu filho, Otávio (Marco Nanini), tenta intervir, mas é jogado da varanda, mergulhando em um estado de encefalite letárgica por 18 anos.

Otávio é submetido a um tratamento inovador administrado pela Dra. Lídia (Helena Ranaldi), mas desperta após um acidente elétrico. Embora sua recuperação surpreenda a todos, ele enfrenta um desafio: a perda de parte memória, que volta para as lembranças até 1968, quando era noivo de Eva (Renata Sorrah).