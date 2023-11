Em 2024: quando estreia Sinhá Moça no Viva?

A novela "Sinhá Moça" é uma das próximas estreias do Viva, substituindo "Escrito nas Estrelas". A trama é um remake de um folhetim da década de 80, que se tornou um grande sucesso na Globo. Essa é a primeira vez que a história ganhará uma reprise no canal.

Estreia de Sinhá Moça no Viva em 2024

A reprise de "Sinhá Moça" no Viva vai começar no dia 1º de janeiro, e será exibida em dois horários: às 15h30 (horário de Brasília) e às 23h45. O folhetim chega para substituir "Escrito nas Estrelas", que termina em 29 de dezembro, sendo mais uma trama das 18h que ganha uma nova edição no Viva. Essa é uma segunda versão do folhetim que foi ao ar em 2006, vinte anos após a exibição original.

Sinhá Moça se passa no final do século XIX, em São Paulo, e tem como tema central a abolição da escravatura. A protagonista é uma jovem que leva o mesmo nome da novela, filha do escravocrata Coronel Ferreira (Osmar Prado) e de Cândida (Patrícia Pillar). O patriarca é um dos proprietários mais abastados da região e é completamente contra o fim da escravidão.

A mocinha se apaixona por Rodolfo (Danton Mello), um jovem abolicionista, que finge concordar com as ideias do coronel para que ele permita o namoro dos dois. Sinhá Moça é uma mulher que também luta contra o fim da escravidão, deixando o pai furioso, e se decepciona por acreditar que se apaixonou por um homem com valores diferentes dos seus.

O que ela não sabe é que Rodolfo é o mascarado Irmão do Quilombo, que invade senzalas durante a noite para libertar os escravos. Juntamente com os amigos José Coutinho (Eduardo Pires), Mário (Caio Blat), Pedro (Joaquim de Castro), Vila (Bruno Udovic) e Renato (Bruno Costa), Rodolfo faz parte de uma associação secreta clandestina que compra escravos para alforriá-los.

Como em toda novela, Sinhá Moça só descobre a verdadeira identidade de seu amado ao longo da trama. Os dois só ficam juntos de fato nos últimos capítulos do folhetim.

A primeira versão da história foi ao ar em 1986, com autoria de Benedito Ruy Barbosa. Com 172 capítulos, a trama conquistou média de audiência de 43,10 pontos, doze a mais que sua antecessora "De Quina pra Lua" (31,22).

Novelas do Viva 2024

O canal Viva já liberou as próximas novelas que entram no ar nos próximos meses e ficam na grade nos primeiros meses de 2024. Além de Sinhá Moça, serão inclusas outras três novas tramas ao longo dos meses de novembro, dezembro e janeiro: "Andando nas Nuvens" (1999), "América" (2005) e "Direito de Amar" (1987).

Os folhetins chegam para substituir "Corpo Dourado", "O Sexo dos Anjos" e "Senhora do Destino", que entram na reta final nas próximas semanas. As demais novelas que estão grade atual do Viva seguem no ar.

Malhação: de segunda a sexta, às 10h30, 16h15 e 03h45, horário de Brasília.

Cair em Tentação (2017): de segunda a sábado, às 11h, 20h30 e 03h, horário de Brasília. Aos sábados, os episódios são reapresentados entre 08h e 11h.

Corpo Dourado (1998): de segunda a sábado, às 13h e 01h15, horário de Brasília. Os capítulos são reapresentados aos domingos, entre 9h e 12h45.

Senhora do Destino (2004) até 24/11. Reprise de América a partir de 27/11: de segunda a sábado, às 13h45 e 22h50, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados aos domingos entre 19h e 00h20.

O Sexo dos Anjos (1990) até 1/12. Direito de Amar a partir de 04/12: de segunda a sábado, às 14h40 e 00h30, horário de Brasília. Os capítulos são reprisados nas madrugadas de domingo para segunda, entre 00h30 e 4h.

Escrito nas Estrelas (2010) até 29/12. Sinhá Moça a partir de 1/01: de segunda a sábado, às 15h30 e reprise as 23h45, horário de Brasília. Os capítulos são reexibidos aos domingos entre 14h15 e 19h.

História de Amor (1995): de segunda a sábado, às 12h15 e 02h, horário de Brasília.

Relacionado: Onde foi gravada a novela América em 2005?