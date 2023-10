Qual novela vai substituir Senhora do Destino no Viva?

O Viva já anunciou qual novela vai substituir "Senhora do Destino" a partir de novembro, quando a história de Maria do Carmo (Susana Vieira) e Nazaré (Renata Sorrah) chega ao fim. A próxima trama que será exibida também sucedeu o folhetim de Aguinaldo Silva na década de 2000, quando ambas foram um sucesso.

Novela América substitui Senhora do Destino no Viva

"América" (2005) é a novela que ocupará o lugar de Senhora do Destino no Viva a partir de 27 de novembro, às 22h50, horário de Brasília. Embora tenha conquistado a segunda maior audiência para o horário das 21h, o folhetim nunca havia sido reprisado até agora, embora tenha sido muito solicitado pelos fãs das histórias da Globo.

O título é mais um novelão que marcou a geração que assistia às tramas da Globo nos anos 2000. Com uma média geral de audiência de 49,21 pontos, América gerou memes que ainda repercutem nas redes sociais atualmente. Naquela época, eram poucas pessoas que tinham acesso à internet , e a obra repercutia entre o público principalmente através do "boca a boca" e de revistas de fofoca. Uma das imagens mais icônicas é a de Sol (Deborah Secco) segurando um globo de neve com a Estátua da Liberdade, simbolizando o sonho da mocinha de viver nos Estados Unidos.

A obra, de autoria de Gloria Perez, narra a história de Sol, uma jovem que acredita que só terá uma vida melhor nos Estados Unidos após uma infância turbulenta no Rio de Janeiro. A protagonista consegue um emprego no Brasil e economiza para comprar passagens, mas tem o visto negado ao menos três vezes.

Sol conhece Tião (Murilo Benício), um homem do interior de São Paulo que sonha em ser um campeão de rodeios e construir a casa dos sonhos de seu pai. Eles se apaixonam e iniciam um romance, mas Sol desiste de tudo para tentar cruzar ilegalmente a fronteira do México, deixando seu amado no Brasil.

A protagonista enfrenta as mais terríveis dificuldades, incluindo a falta de comida e água, bem como o tratamento cruel dos coiotes, além de ter que fugir da polícia. Sol também testemunha a morte de pessoas durante a travessia, mas nada a impede de perseguir seu sonho.

Nas primeiras tentativas, a personagem de Deborah Secco é deportada. Ao se reencontrar com Tião, eles retomam o relacionamento e planejam o casamento. No entanto, a jovem mais uma vez desiste do romance para tentar chegar aos Estados Unidos ilegalmente.

Quando termina Senhora do Destino no Viva?

O último capítulo de Senhora do Destino vai ao ar em 24 de novembro, às 22h50, horário de Brasília. Os espectadores que perderam a exibição podem assistir à reprise no sábado, 25, às 13h45 e 22h50, e no domingo, 26, das 19h às 00h30.

O folhetim já foi reprisado duas vezes na Globo: a primeira em 2009 e a segunda em 2017, ambas no "Vale a Pena Ver de Novo". Neste ano, ganhou mais uma edição no canal Viva. A trama também está disponível para os assinantes do Globoplay. Senhora do Destino conquistou a maior audiência para uma novela das nove na década de 2000, com média de 50,46 pontos. Desde então, nenhuma outra trama conseguiu atingir o mesmo número.

Os capítulos finais mostram o desfecho da história de Nazaré, eternizada como uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia. Para quem não se lembra, a megera morre ao pular da ponte nas últimas cenas após sequestrar a filha de Isabel (Carolina Dieckmann).

Depois da morte da megera, os personagens finalmente têm um final feliz. Maria do Carmo decide se casar com Giovanni (José Wilker) e, após muita enrolação de uma última conversa com Dirceu (José Mayer), diz 'sim' ao novo marido.

Apesar de sua ex-namorada ter se casado, Dirceu não fica sozinho e inicia um relacionamento com Guilhermina (Marília Gabriela). Outros casais que se formam são Cláudia (Leandra Leal) e Leandro (Leonardo Vieira); Leidi Daiane (Jéssica Sodré) e Shaolin (Leonardo Miggiorin), Viriato (Marcello Antony) e Eduarda (Débora Falabella), e Plínio (Dado Dolabella) e Angélica (Carol Castro).