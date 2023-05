Votação R7 A Grande Conquista: quem entra na mansão?

A votação do A Grande Conquista já está aberta no R7, e o público tem até segunda-feira, 8, para escolher os dez participantes que vão direto para a Mansão. Serão cinco homens e cinco mulheres escolhidos, enquanto os outros 6 vão direto para a Vila.

Votação da enquete A Grande Conquista

A Grande Conquista estreia em 8 de maio, segunda-feira, mas o público já pode escolher quem deve entrar na Mansão. Na última terça, a Record apresentou as 16 celebridades que vão concorrer as dez vagas.

Até o dia da estreia do programa, os participantes precisam conquistar os votos da audiência no R7. As cinco mulheres e os cinco homens mais votados vão aproveitar as mordomias da Mansão, enquanto os seis restantes vão encarar os perrengues da Vila.

Os seis não escolhidos se juntam a outros 64 participantes, entre famosos e anônimos, que ficaram confinados por um curto período de tempo em três casas da Vila onde vão enfrentar perrengues como falta de camas para todos os integrantes e quantidade de alimentos limitada.

Os 70 moradores da Vila vão disputar outras 10 vagas na Mansão. Os selecionados pelo público se juntam aos outros dez escolhidos anteriormente e passam a conviver juntos na casa, onde lutarão pelo prêmio de R$ 1 milhão.

+ veja a parcial da enquete

Como votar no R7?

A votação A Grande Conquista para escolher os dez primeiros moradores da Mansão abriu na noite de terça, após a pré-estreia, e segue até segunda. O público pode participar quantas vezes quiser no R7 seguindo o passo a passo:

Passo 1: acesse o portal do R7 pelo navegador de seu smartphone ou computador (https://recordtv.r7.com/a-grande-conquista);

Passo 2: clique na votação 'quem você quer que vá direto pra Mansão de A Grande Conquista' que aparece logo na página inicial;

Passo 3: primeiro selecione um entre os 8 homens e depois faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e depois em 'votar';

Passo 4: depois clique na participante mulher que você quer ver no reality e repita o mesmo processo;

Passo 5: para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

