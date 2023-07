Relembre o icônico final de Carminha e Nina em Avenida Brasil

Há mais de 10 anos, o Brasil parou para ver o final da novela Avenida Brasil e o desfecho da rivalidade entre Carminha e Nina. Para matar saudade, relembramos como termina a novela de João Emanuel Carneiro.

O que acontece com Carminha e Nina no final de Avenida Brasil

Apesar de passarem a novela como inimigas, Carminha e Nina tem um final de redenção. A enteada perdoa a madrasta e as suas se abraçam, selando o fim da guerra. A personagem de Adriana Esteves, por sua vez, dá adeus a ganância e volta a morar no lixão.

O final em paz aconteceu porque, embora fosse uma megera, Carminha nunca planejou matar Nina. Até mesmo depois de descobrir que a enteada se disfarçava como sua empregada - depois da metade da trama - a loira resolveu dar um susto na rival ao fingir que a enterraria vida, mas não tentou matá-la de fato. Por isso, Carminha tem um lapso de bondade e arrependimento no último capítulo de Avenida Brasil e salva a vida da personagem de Débora Falabella, dando um desfecho a vingança tão procurada pela protagonista.

Tudo acontece porque o vilão Santiago (Juca de Oliveira), pai de Carminha, ao tentar dar um golpe em Tufão (Murilo Benício), faz o ex-jogador e Nina de reféns. Diante da cena, Carminha resolve se voltar contra o próprio pai. Ela o desarma e atira nele. "Gente como a gente tem que pagar pelo que fez", admite a vilã.

Em seguida, ela cede e entrega a arma nas mãos de Nina, pedindo que ela a mate e assim consiga de vez a vingança que tanto procurou pela dor que lhe foi causada por Carminha. Nina até aponta a arma para a madrasta, mas acaba sendo misericordiosa e poupa a vida da malvada.

Após ter sua vida poupada por Nina, Carminha assume a culpa pela morte de Max (Marcello Novaes), que foi seu amante durante a trama, mas acaba se virando contra a parceira por ambição. Carminha vai parar na cadeia ao assumir o crime, mas sai da prisão alguns depois. Ela volta para o lixão, em que passa a ser uma catadora e vive ao lado de Lucinda (Vera Holtz), que acolhe como uma mãe.

Já Nina ganha um final feliz na trama de João Emanuel Carneiro ao lado de seu grande amor, Jorginho (Cauã Reymond), filho de Carminha e Max. Depois de Carminha ir para a cadeia, ela resolve viajar com o amado até os Estados Unidos para visitar a Califórnia, mas volta ao Brasil algum tempo depois.

Ao retornarem, o casal traz uma boa notícia: uma gravidez. Após o nascimento da criança, Nina e Jorginho visitam Carminha no lixão com o filho nos braços, para que o menino conheça a avó. Apesar de tudo, a enteada perdoa a madrasta e as suas se abraçam, selando o fim da guerra entre Carminha e Nina em Avenida Brasil.

