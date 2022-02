Quem é o camaleão do The Masked Singer - Foto: Reprodução/Globo

VOTE: quem é o camaleão do The Masked Singer Brasil?

VOTE: quem é o camaleão do The Masked Singer Brasil?

Quem é o camaleão do The Masked Singer? O cantor mascarado venceu o primeiro duelo no segundo programa da temporada ao conquistar a plateia com sua performance da música Blinding Lights. O time de jurados já tem alguns palpites sobre quem é o artista, enquanto o público também tenta adivinhar sua identidade. Vote e dê sua opinião nos comentários.

Quem é o camaleão do The Masked Singer Brasil?

Entre os palpites dos jurados sobre o camaleão do The Masked Singer 2022 estão Chay Suede, Ícaro Silva e Ney Matogrosso. O público da internet também aposta em Chay como o famoso por trás da máscara.

Na segunda semana do programa, o camaleão enfrentou o Pavão. Ele cantou um dos maiores sucessos do cantor canadense The Weeknd, a faixa Blinding Lights. A apresentação lhe rendeu a vitória contra o adversário com 62% dos votos da plateia.

Entre as dicas do camaleão, ele diz ser uma pessoa com muitas faces, mas uma delas, pouca gente conhece. Sua cor favorita é azul e também gosta de experimentar diferentes looks. “Antes de chegar ao The Masked Singer Brasil, eu já experimentei muitas peles. Já fiquei bem-vestido em várias cores. E apesar deste ser um habitat natural para mim, nunca sei com qual eu vou. Mas, como todo camaleão é versátil e especialista em disfarces, prepare-se para se surpreender”, disse o cantor.

O talento em pessoa, nosso Camaleão deu o nome ao som de The Weeknd e rolou até passinho de dança! 🦎 Tô passada 😱 Quem será?? 👀 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/jIrT7T6fld — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 30, 2022

Dudu Nobre é o segundo desmascarado

Na segunda semana do The Masked Singer, o cantor Dudu Nobre foi desmascarado. Era ele quem estava por trás da fantasia de bebê.

Ele se apresentou com a música Desce Pro Play, de Anitta, MC Zaac e Tyga, mas acabou perdendo a batalha contra o robô e o boto ao receber apenas 16% dos votos da plateia.

Entre os palpites dos jurados, estavam Mano Brown, Walcyr Carrasco, Fiuk, Richarlyson, Paulo Nunes, Vampeta e Adriano Imperador. A revelação surpreendeu o júri, a plateia e os internautas. “Ninguém acertou, achava que iam reconhecer pela voz. Eu me esforcei muito para evitar entregar com a voz”, revelou o artista em entrevista ao Gshow.

Na primeira semana, Gretchen foi revelada como a cantora por trás da fantasia de Rosa.

Como assistir o programa?

A segunda temporada do The Masked Singer vai ao ar aos domingos, às 15h45 (horário de Brasília). Além de assistir sintonizando na Globo no horário, também é possível acompanhar o programa através do GloboPlay – o sinal da emissora é liberado gratuitamente mediante cadastro.

Após a exibição na TV, os episódios ficam salvos para os assinantes da plataforma de streaming. Basta procurar por The Masked Singer na busca para ter acesso a primeira e a segunda temporada.

Leia também: Quem canta a abertura da novela Além da Ilusão?