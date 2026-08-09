Youtube ao vivo: assistir debate na Band para o governo de SP com Tarcísio e Haddad

Youtube ao vivo: assistir debate na Band para o governo de SP com Tarcísio e Haddad

O primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo nas Eleições 2026 acontece neste domingo (9), a partir das 20h. O encontro promovido pela Band coloca frente a frente Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), em uma nova disputa entre os dois políticos que já se enfrentaram no segundo turno da última eleição estadual.

Onde assistir ao debate de SP ao vivo?

Quem quiser acompanhar o debate para governador de São Paulo ao vivo poderá assistir pela televisão, no sinal aberto da Band, ou pela internet através do youtube. A emissora também disponibiliza a transmissão no Band.com.br, no canal Band Jornalismo no YouTube e no Bandplay. O conteúdo ainda terá acompanhamento pela BandNews FM e pela Rádio Bandeirantes.

A transmissão também contará com a Sala Digital, uma parceria da Band com o Google que acompanha dados e tendências de busca dos eleitores em tempo real.

O confronto em São Paulo terá apenas dois participantes: Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT. A presença dos dois retoma a disputa de 2022. Naquela eleição, Tarcísio venceu Haddad no segundo turno e foi eleito governador de São Paulo. Em 2026, os dois voltam a se enfrentar já no primeiro turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Como será o debate?

O formato preparado pela Band prevê perguntas temáticas, rodadas com jornalistas e momentos de confronto direto entre os candidatos. No início do programa, os participantes terão dois minutos para responder às perguntas temáticas feitas pelos mediadores. Depois, o debate passa para perguntas de jornalistas e embates entre os próprios candidatos.

Uma das mudanças no formato deste ano está no controle do tempo. Em determinadas rodadas, o candidato que responde terá quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica, permitindo que distribua o tempo de acordo com a estratégia adotada durante o confronto.

O modelo busca ampliar o espaço para discussão das propostas e permitir que os candidatos apresentem suas posições sobre os principais temas da eleição estadual.