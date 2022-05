Yvete bate em Alicinha e se vinga da golpista; relembre a cena

Yvete (Vera Visher) bate em Alicinha (Cristiana Oliveira) ao flagrar a golpista seduzindo Leônidas (Reginaldo Faria). A loira perde a paciência com a trambiqueira, que já havia tomado o seu lugar na boate Nefertiti após enganar os sócios, e finalmente desconta toda sua raiva.

Yvete bate em Alicinha em O Clone

A cena em que Yvete bate em Alicinha deve ir ao ar nos próximos capítulos de O Clone – a surra foi ao ar na reta final da primeira versão da novela.

Alicinha é uma das vilãs da novela e tenta se dar bem às custas de vários personagens. Sua maior vítima foi Escobar (Marcos Frota), de quem ela tomou o apartamento e o carro após enganar o cientista fingindo que estava apaixonada por ele e até forjou uma gravidez.

Clarice (Cissa Guimarães), ex-mulher de Escobar, dá uma surra na vilã por tudo o que ela fez, mas isso não será o suficiente para impedi-la de dar novos golpes.

A próxima vítima de Alicinha é Yvete. Depois do escândalo que a golpista armou na clínica de Albieri (Juca de Oliveira), ela vai em busca de outro emprego. É então que a trambiqueira seduz um dos sócios da boate Nefertiti e toma o lugar da loira.

Alicinha vira promoter da balada e ainda finge ser amiga de Yvete, que no fundo já está de olho nas armações da jovem e vai pega-la no flagra tentando seduzir Leônidas.

Tudo começa quando a vilã mente para Yvete ao dizer que Zein (Luciano Szafir) está planejando uma festa em sua homenagem e pede para que a loira não conte para ninguém. No entanto, tudo não passa de uma armação de Alicinha para conseguir ficar a sós com o marido da personagem de Vera Visher.

Alicinha chama Leônidas para uma reunião com ele para supostamente discutir os detalhes da festa. Clarice, quando percebe que a vilã está tramando algo, dá um jeito de atrair Yvete para o escritório para que ela flagre a garota.

O plano de Clarice dá certo e Yvete vai até o local. Alicinha tenta driblar a loira e pede para que ela vá dar uma volta enquanto conversa sobre a tal festa com Leônidas. Desconfiada, Yvete aceita, mas espera no corredor.

Enquanto isso, Alicinha entra na sala de Leônidas e começa a seduzi-lo, pegando na mão do homem e o elogiando, que fica bobo com a moça. É então que Yvete entra na sala e pega a golpista no pulo. Primeiro, ela bate no marido com a bolsa, e depois parte para cima a vigarista.

“Festa? Você acha que eu vou cair nessa? Leãozinho nunca teve imaginação para essas coisas”, diz Yvete. A loira joga Alicinha no chão e começa a bater na vilã: “Você vai me pagar! Toma, sua sem vergonha!”

“Para que isso dói, Yvete”, reclama Alicinha. “É pra doer mesmo! Falsa!”. Enquanto isso, Clarice assiste a cena muito satisfeita.

Final de Alicinha em O Clone

Alicinha é desmascarada no final de O Clone. Na reta final da novela, Roger (Jayme Periard) consegue gravar o processo que Escobar pensou em abrir contra ela, e Alicinha acaba sendo demitida da boate.

Após a demissão, ela é obrigada a dividir seu bens com Aurélio (Humberto Martins), seu ex-marido. Ele passará a perseguir a megera e só se sentirá satisfeito quando ela lhe der tudo que ele tem direito, já que eles são casados em comunhão de bens.

Apesar da situação, a personagem não se dá por vencida e começa a preparar seu próximo golpe. Ela termina a trama trabalhando em uma grande empresa e fica responsável por servir café para seu chefe, que será a nova vítima de suas artimanhas.

O Clone termina ainda neste mês. A partir do dia 16 de maio, a Globo reprisa A Favorita (2008) no Vale a Pena Ver De Novo.

