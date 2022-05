Dora da novela O Clone: final com Xande e por onde anda a atriz hoje

Carla Cabral é a atriz que interpretou Dora na novela O Clone. Ao contrário de outras estrelas da trama, a artista está afastada da carreira artística há quase dez anos e hoje trabalha como empresária. Sua personagem no folhetim de Gloria Perez de envolve com Xande (Marcello Novaes) e desperta o ciúmes de Mel (Débora Falabella).

Por onde anda a Dora da novela O Clone?

A Dora da novela O Clone não atua mais como atriz. Hoje, aos 45 anos, ela é empresária, dona de uma loja de roupas para pets e outra de roupas para bebês.

Carla Cabral começou a carreira em 1995 na Globo quando esteve em Malhação, mas foi na extinta TV Manchete que ela ganhou destaque como atriz. A paulista esteve em Tocaia Grande (1995), atuou em Xica da Silva (1996) e foi protagonista de Mandacaru (1997).

A partir de 1999, voltou para a emissora da família Marinho. Além de O Clone (2001), esteve em A Casa das Sete Mulheres (2003) e em mais uma temporada de Malhação, em 2003.

Foi protagonista de Seus Olhos, novela do SBT, em 2004. Desde então, passou a trabalhar para a Record, emissora na qual esteve nas tramas Essas Mulheres (2005), Cidadão Brasileiro (2006), Bela, a Feia (2009) e José do Egito (2013). Seu último trabalho em novelas foi em Pecado Mortal, em 2013. Desde então, sumiu da televisão.

No Instagram, a atriz compartilha cliques de sua rotina, vida pessoal e muitas recordações da época em que trabalhava com atriz. Ela era casada com o médico Malcolm Montgomery, de quem se separou em 2020.

Quem é Dora em O Clone

Dora é uma estudante de veterinária que se envolve com Xande enquanto ele está afastado de Mel. A personagem não aparece muito na novela, mas causa da ira da filha de Lucas (Murilo Benício) quando a garota descobre que seu ex-namorado já tem uma nova paixão.

Mel descobre que está grávida novamente de Xande e corre para contar para seu amado, mas flagra ele com Dora. Desiludida, a garota vai afogar as mágoa usando drogas.

Apesar do breve envolvimento com Dora, será com Mel que Xande vai terminar a novela. Na reta final de O Clone, a filha de Lucas irá para um clínica de reabilitação e se livrará do vício em cocaína. Curada, ela vai reatar a relação com seu verdadeiro amor e os dois terminam a trama juntos.

O Clone está na reta final. A novela termina ainda neste mês e será substituída por A Favorita a partir de 16 de maio. O desfecho de Mel, Xande e demais personagens será exibido nas próximas semanas.

