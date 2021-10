Yvete fica com Leônidas no final de O Clone?

Quem acompanha a reprise de O Clone no Vale a Pena Ver de Novo, deve estar de olho no casal vivido por Vera Fischer e Reginaldo Faria. A dupla terá um relacionamento conturbado ao longo da trama, o que piora com a morte de Diogo. Mas será que Yvete fica com Leônidas no final da novela?

Yvete fica com Leônidas?

Apesar dos problemas ao longo da novela, Yvete e Leônidas terminam a novela juntos. Na reta final de O Clone, a personagem de Vera Fisher vai descobrir que está está grávida de “Leãozinho”. Para completar, a loira vai anunciar que terá gêmeos.

Assim, Yvete finalmente terminará feliz ao lado de Leônidas.

Antes de Yvete ficar de vez com Leônidas no final da novela, o casal viveu momentos de crise. Tudo começou a desmoronar no relacionamento deles quando é revelado que a mulher com quem Diogo (Murilo Benício), um dos filhos gêmeos de Leônidas, passou uma noite no Marrocos, é Yvete.

A personagem de Vera diz que o rapaz foi quem a agarrou, já Diogo diz o contrário. Tudo isso acaba em uma briga de pai e filho, depois da morte do gêmeo em um acidente de helicóptero, Yvete e Leônidas se afastam ainda mais porque o empresário culpa a mulher por não ter feito as pazes com o filho antes de sua morte. Além disso, ele acusa a amada de ser interesseira.

Porém, os dois nunca pararam de se amar e por isso o relacionamento acabou dando certo no desfecho do folhetim de Gloria Perez.

Romance com Diogo separou casal no começo da novela:

Casamento com Armando

Antes das cenas em que Yvete fica de vez com Leônidas em O Clone, a mulher se casa com outro na novela: Armando, papel de Paulo Betti. Para provocar o ex-namorado, a personagem até convida Leônidas para ser padrinho na cerimônia.

Armando já estava separado há anos da ex-esposa, mas continuava casado com ela no papel, mesmo assim, Yvete quis antecipar tudo e realizar o casório, principalmente porque sabia que isso afetaria Leônidas. De qualquer jeito, o casamento não dura muito e os dois vão parar no tribunal após o término.

