Zayla vai ser desmacarada em Nos Tempos do Imperador; entenda

Zayla foi longe demais em Nos Tempos do Imperador, a moça tentou drogar Samuel (Michel Gomes) e provou do próprio veneno quando o rapaz trocou os copos e quem acabou desmaiada foi ela. Além disso, ela tem chantageado Pilar para que a médica fique longe de Samuel, mas os dias de maldade contra o romance do engenheiro com Pilar estão contados.

Chantagem de Zayla é revelada em Nos Tempos do Imperador

Tudo começa com Guebo desconfiando que Pilar (Gabriela Medvedovski) terminou com Samuel por pressão de Zayla. O engenheiro também fica desconfiado e começa a prestar mais atenção nas ações da ex-noiva, o que o leva a perceber quando a mulher dopa sua bebida.

Depois disso, Zayla pede desculpas para Samuel em Nos Tempos do Imperador, que pede distância dela, mas ela não desiste. A filha de Olu (Rogério Brito) e Cândida (Dani Ornellas) continua com planos e mentiras, até que é desmascarada.

No capítulo que vai ao ar no dia 17 de novembro de 2021, uma quarta-feira, a moça será confrontada pela própria mãe – que estava seguindo seus passos – na frente do pai, Samuel e Pilar.

No dia seguinte, capítulo exibido em 18 de novembro de 2021, quinta-feira, ela vai confessar a chantagem que fez com Pilar.

Qual era a chantagem?

Zayla havia investigado o passado de Samuel em Nos Tempos do Imperador e descobriu que o ex se chamava Jorge e era procurado pela morte do coronel Ambrósio (Roberto Bonfim). Além disso, ela se deparou com a informação que a carta de alforria do rapaz era falsa.

Por conta das descobertas, ela foi até Pilar e disse que revelaria todos os segredos de Samuel para Tonico (Alexandre Nero) se a moça não se afastasse dele. A médica terminou com o amado e começou um relacionamento de fachada com Diego (Mouhamed Harfouch).

Pilar e Samuel vão voltar?

Depois que a chantagem de Zayla em Nos Tempos do Imperador for revelada, o casal vai reatar o romance. No capítulo previsto para ir ao ar no dia 18 de novembro, a médica e o engenheiro vão voltar ao status de noivos, de acordo com o resumo cedido pela TV Globo.

*Matéria baseada no que foi divulgado pela emissora da novela até agora, alterações podem ser feitas nos capítulos sem aviso prévio.

Leia também – Quem é a irmã de Samuel em Nos Tempos do Imperador?