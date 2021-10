Desde os primeiros capítulos do folhetim histórico, o personagem de Michel Gomes luta para tentar encontrar a irmã, mas sua busca incessante é cheia de percalços e notícias de quebrar o coração. Quem é a irmã de Samuel em Nos Tempos do Imperador?

Quem é a irmã de Samuel na novela Nos Tempos do Imperador?

A garota se chama Mariana e nunca apareceu em carne e osso na novela, sendo assim, ela nunca foi interpretada por ninguém nas telinhas. No começo do folhetim é revelado que Samuel é filho de uma escrava que foi abusada pelo Coronel Ambrósio, no entanto, não há nada que confirme ou negue que Mariana também é filha do vilão, ou se os dois são irmãos apenas pelo lado da mãe.

O que se sabe é que a moça era cativa de Ambrósio, junto com Justina e Samuel, que enquanto era Jorge havia sido vendido. A presença da irmã na fazenda do pai é o que faz o personagem de Michel Gomes invadir a casa do coronel nos primeiros capítulos da novela, pois seu plano era resgatar Mariana. Acaba que tudo dá errado, Ambrósio é assassinado e Jorge é acusado injustamente da morte do homem.

Além disso, a localização da moça é um mistério. Justina (Cinara Leal) disse para Zayla que a irmã de Samuel morreu em Nos Tempos do Imperador quando esteve em um navio que afundou, no entanto, a filha de Olu (Rogério Brito) e Cândida (Dani Ornellas) levanta uma possibilidade: que Mariana tenha sobrevivido e esteja em algum lugar.

O questionamento deixa Justina com a pulga atrás da orelha e a mulher diz que conseguiria reconhecer a irmã de Samuel em Nos Tempos do Imperador se a visse novamente. Por enquanto, a TV Globo não soltou nenhuma informação sobre a possiblidade da irmã de Samuel ainda estar viva na novela Nos Tempos do Imperador e se ele e Mariana vão se reencontrar.

Segredo de Samuel

Após ser abandonada pelo noivo, que admite ainda amar Pilar (Gabriela Medvedovski), Zayla (Heslaine Vieira) começa a investigar o passado do amado para achar fraquezas. Em suas pesquisas, ela se depara com a história de origem do rapaz e tenta descobrir um pouco mais sobre quem é a irmã de Samuel Nos Tempos do Imperador.

Zayla descobre que a carta de alforria do rapaz, que se chamava Jorge, é falsa e que ele e a irmã Mariana eram cativos de Ambrósio (Roberto Bomfim). Além disso, ela fica sabendo que o ex-noivo é procurado pela morte do coronel. Nos próximos capítulos, a garota usará as informações que conseguiu sobre Samuel em Nos Tempos do Imperador para chantagear Pilar.

