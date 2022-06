Personagem de Irandhir Santos apareceu no folhetim para deixar Zé Leôncio perplexo com aparência.

Zé Lucas é filho de Zé Leôncio? Velho do Rio vai mudar rumo do peão

José Leôncio ficou impressionado com a semelhança entre José Lucas e seu pai, além disso, vários personagens já afirmaram que o velho do rio também se parece com o recém chegado da fazenda. Mas será que Zé Lucas é filho de Zé Leôncio de verdade? A dúvida fica na cabeça do caminhoneiro durante parte da trama, mas logo ele receberá a confirmação que tanto esperava.

Zé Lucas é mesmo filho de Zé Leôncio na novela Pantanal?

Zé Lucas é filho legítimo de Zé Leôncio na novela Pantanal. Apesar de um teste de DNA ser cogitado, não é dessa forma que Zé Lucas é convencido de uma vez por todas que é realmente herdeiro do fazendeiro. Nos próximos capítulos, o peão irá ter um encontro com o velho do rio que mudará tudo.

Durante o papo com a entidade, Zé Lucas receberá a confirmação que é um Leôncio e irá acreditar nas palavras do velho Joventino. Até então, o caminhoneiro não estava realmente certo que foi fruto da relação que José Leôncio teve com a prostituta Generosa.

De acordo com o resumo cedido pela TV Globo, a cena entre Zé Lucas e o velho do rio irá ao ar no dia 7 de junho, porém, não há descrição do que exatamente o guardião irá falar que finalmente convencerá Zé Lucas que ele faz parte da família Leôncio.

Antes mesmo da confirmação do Velho do Rio, Zé Leôncio já estava convencido que Zé Lucas era seu filho. O fazendeiro disse ao caminhoneiro que sabia em seu coração que era o pai de Zé Lucas, mas o filho de Generosa disse que não era o que sentia em seu âmago.

Primeiro, José Leôncio suspeitou que o rapaz fosse seu meio-irmão, devido a ele se parecer muito com seu falecido pai, Joventino. No entanto, após uma conversa com Zé Lucas, em que foi revelado o nome da mãe do peão e que ela conheceu Joventino, mas nunca se deitou com ele, José Leôncio concluiu que era o pai de José Lucas.

Zé Lucas é filho de Zé Leôncio, mas Tadeu não é

O velho do rio é quem revela para Zé Lucas que ele é realmente filho de Zé Leôncio. É também a entidade que faz outra revelação bombástica na trama quando o assunto é paternidade: o velho conta para Juma que Tadeu não é seu neto de sangue e que o rapaz é filho de Filó com outro homem.

A descoberta chega aos ouvidos de Tadeu no final da novela Pantanal, quando ele escuta uma conversa entre sua mãe e José Leôncio. O fazendeiro revela que sempre soube que o jovem não dividia seu DNA, mas que nunca comentou nada, pois no fundo realmente queria que Tadeu fosse seu filho.

O rapaz não gosta nada da revelação e resolve fugir de casa. No caminho, ele acaba esbarrando no velho do rio, que discursa sobre amor e o convence a voltar para casa. Tadeu se acerta com José Leôncio e Filó e continua sendo considerado um dos filhos do fazendeiro.

Zé Lucas não acreditava com convicção que era realmente filho de Zé Leôncio:

Jove é quem vai assumir negócios do pai

No final da novela Pantanal, quem vai assumir os negócios de José Leôncio será Jove. O namorado de Juma vai contar com Tadeu como seu braço direito para cuidar de tudo na fazenda e o patrimônio da família. Tudo acontecerá após a morte de José Leôncio, que sofrerá um infarto no último capítulo – Caso o remake repita os mesmos passos da versão de 1990 da Manchete.

A morte de Zé Leôncio acontece após seu casamento com Filó. É ela quem encontra o corpo do amado, já sem vida na sala de casa. Todos os filhos e noras do fazendeiro aparecem por conta dos gritos de Filó e também sofrem com a perda.

Ao longo da novela Pantanal, depois da descoberta que Zé Lucas é filho de Zé Leôncio, Jove revela para Tadeu sua preocupação com o patrimônio do pai e a possibilidade de novos irmãos aparecerem, no entanto, isso não acontece. No desfecho da novela, José Leôncio é pai de apenas três homens, Zé Lucas, Tadeu e Jove.

