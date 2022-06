Com quem Tadeu fica em Pantanal? Peão ganha outro amor após Guta

Tadeu se encantou por Guta assim que a conheceu, mas o romance da dupla não vai muito longe, por conta dos sentimentos da filha de Tenório não serem os mesmos do filho de Filó. Mas então com quem Tadeu fica em Pantanal? O rapaz não ficará desamparado e arranjará um novo amor antes do desfecho do folhetim.

Com quem Tadeu final no final da novela Pantanal?

Tadeu fica com Zefa no final da novela Pantanal. O casal conta com alguns conflitos quando começa a se relacionar, por conta da jovem ser religiosa e nunca ter sido tocada por um homem antes. Porém, nada é páreo para o amor que eles sentem um pelo outro e a dupla termina a novela no altar.

Zefa chega na trama da novela para trabalhar na casa de Tenório e ajudar Maria Bruaca nas tarefas domésticas. É durante este período que ela conhece Tadeu, que até então só tinha olhos para Guta, mas é rejeitado pela moça.

Quando começa a se encantar pelo herdeiro de José Leôncio, Zefa se sente em conflito, pois nunca foi beijada por um homem antes. Ela fica com medo de pecar ao se entregar para Tadeu e afirma que só irá para a cama com alguém depois do casamento. Demora até que a jovem consiga convencer o peão a subir no altar, mas este momento finalmente acontece.

Os dois trocam as alianças de casamento em uma cerimônia que acontece na fazenda da família Leôncio. Inicialmente, o casamento seria duplo, pois além de Zefa e Tadeu, José Leôncio e Filó também se casam. Porém, durante a festa, mais um casal oficializa a união, Guta e Marcelo, o que transforma o casamento em triplo.

As cenas após o casamento são de Tadeu e Zefa no capítulo final da novela Pantanal trocando juras de amor. A jovem diz que não irá mais largar do marido. Porém, o último momento em que o casal aparece no folhetim não é dos mais felizes.

Antes do final da novela, eles aparecem tristes e chorando por causa da morte de José Leôncio, que sofre um infarto após a festa de casamento. O folhetim dá um salto de alguns anos antes de seus minutos finais e a dupla não aparece mais.

Final de Tadeu em Pantanal também tem revelação de paternidade

O final da novela Pantanal não tem apenas o casamento de Tadeu, que fica com Zefa, o personagem também é alvo de uma grande revelação: ele não é filho legítimo de José Leôncio. O peão descobre a verdade ao escutar uma conversa entre a mãe e o fazendeiro na cozinha da casa. Ele fica revoltado com a situação e foge, mas depois é convencido pelo velho do rio a retornar.

Ao se acertar com Filó e José Leôncio, ele continua sendo considerado um dos filhos do “rei do gado”. Após a morte do patriarca, Tadeu vira braço direito de Jove nos negócios da família. A novela termina sem Filó revelar quem é o pai biológico do rapaz.

Remake fará mudanças?

Até o momento não foi divulgado pela TV Globo ou algum veículo de comunicação se o desfecho da história de Tadeu será o mesmo de 1990 em Pantanal ou se haverá mudanças sobre com quem ele fica. Porém, por enquanto, a possibilidade de mudanças tem se mostrado improvável na trama.

O autor Bruno Luperi, que realiza a adaptação do texto de 1990 para 2022, não fez grande mudanças na trama até agora e manteve as mortes e romances da versão da Manchete.

Atriz da versão original revelou paixão por Marcos Palmeira

Giovanna Gold, que viveu Zefa em 1990, contou ao Notícias da TV no final do mês de maio que desenvolveu sentimentos reais pelo ator Marcos Palmeira durante a gravação da novela. Na Manchete, Palmeira interpretou Tadeu, que hoje é papel de José Loreto.

A atriz contou que a atração surgiu entre a dupla e que eles chegaram a se declarar um para o outro. Porém, ambos namoravam na época e os artistas optaram por não terminar seus relacionamentos e deixaram a possibilidade de um romance para lá. “Achamos melhor deixar só em cena. Deu certo. Era o desejo reprimido daqueles personagens”, contou a famosa.

A atriz também revelou que o set de filmagem de Pantanal não foi o local em que a dupla teve seu primeiro contato, os dois já se conheciam por terem estudado na mesma escola.

