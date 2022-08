Zé Lucas em Pantanal: peão levará tiro à mando de Tenório

Por enquanto, Zé Lucas em Pantanal da TV Globo está morando em São Paulo com a noiva Érica (Marcela Fetter). Porém, depois que descobrir que a jornalista perde o bebê e mente sobre isso, o personagem de Irandhir Santos irá abandonar tudo e retornará para a casa do pai. De volta ao Mato Grosso do Sul, o peão ficará em perigo quando um novo aliado de Tenório (Murilo Benício) desembarcar pela região.

O que vai acontecer com Zé Lucas em Pantanal?

Zé Lucas em Pantanal será alvo do jagunço Solano (Rafa Sieg), contratado por Tenório para acabar com seus inimigos. O vilão dá como missão para o matador de aluguel o de assassinar Maria Bruaca e seu amante Alcides, além da família de José Leôncio, que deu apoio a ex-esposa do mau-caráter, o que o deixou possesso de raiva. Por isso, Zé Lucas levará um tiro no peito, mas já podemos adiantar que ele não morrerá, caso o remake siga as cenas da versão de 1990 com fidelidade.

Na versão original, Zé Lucas em Pantanal foi baleado quando cavalgava sozinho. Ele havia tido um desentendimento com o pai por querer seguir a carreira política, algo que Zé Leôncio não aprovava. Por isso, ele andava distraído e falando sozinho. Até que de repente ele leva um tiro e cai de cavalo.

O peão se desespera e pede: “me acuda meu pai”. Logo ele desmaia e o público não consegue ver quem atirou no primogênito do rei do gado. No entanto, poucos minutos mais tarde, no mesmo capítulo, Solano – personagem que em 1990 tinha o nome de Teodoro – aparece conversando com o patrão.

“Quem você pegou?”, pergunta Tenório. “Um que vinha a cavalo. Estava na mira, então soltei o foguete”, conta o matador. “Sem saber quem é?”, questiona o ex-marido de Maria Bruaca. “Deve ser um deles, um dos que você me falou [da família de Zé Leôncio]”, comenta o jagunço. “Mas você atirou sem ter certeza?”, reclama o vilão.

“Tava na mira”, justifica o personagem. “Você deve ter pego um peão qualquer”, avalia Tenório. No entanto, mais tarde as notícias sobre o desaparecimento se espalham pela região. O medo da família do ex-caminhoneiro começa quando Tadeu encontra o cavalo de Zé Lucas em Pantanal sozinho e estranha a situação. Todos saem a procura do filho de Zé Leôncio, mas ninguém tem sucesso na busca.

O que ninguém sabe, é que Zé Lucas em Pantanal foi resgatado pelo Velho do Rio logo após ser atingido pelo funcionário de Tenório. A entidade cuidou do ferimento do neto e salvou a vida do peão. Após se recuperar, Zé Lucas retorna para a fazenda do pai e surpreende a família ao contar o que lhe aconteceu. Como não viu o atirador, ele não sabe que o responsável foi Solano.

Quando Solano vai aparecer no remake?

O matador de aluguel que atirará em Zé Lucas em Pantanal ainda não deu às caras no folhetim e desperta a curiosidade de quem já sabe o andamento da trama e espera por suas primeiras cenas. O nome do personagem ainda não é citado nos resumos da TV Globo, mas pelo andamento da trama, ele deve se introduzido ao folhetim em capítulos de setembro.

Segundo os resumos da emissora, nos próximos episódios, Tenório começará a planejar sua vingança contra Maria Bruaca e Alcides, além de Zé Leôncio por ter ajudado sua ex-esposa durante o processo de divórcio. Por isso, não deve demorar até que ele contrate o jagunço para lidar com seus rivais.

O papel será do ator Rafa Sieg, gaúcho de 46 anos de idade. Ele já apareceu na TV Globo com as novelas Viver a Vida (2009 – 2010), Insensato Coração (2011), Amor Eterno Amor (2012), Avenida Brasil (2012) e Órfãos da Terra (2019).

