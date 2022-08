Zuleica em Pantanal, Aline Borges fala de Bruaca: ‘namoradinha do Brasil’

Atriz Aline Borges conversou com o DCI e falou sobre seu papel na novela Pantanal, que tem recebido grande reconhecimento do público - Foto: Reprodução/Instagram/@ligborges

Roubando a cena como Zuleica na novela Pantanal, a atriz Aline Borges tem chamado a atenção no horário nobre da TV Globo. A famosa tem uma carreira de quase três décadas, mas este é o projeto que tem lhe rendido o maior reconhecimento do público nas ruas. A artista cedeu uma entrevista para Jornal DCI e falou sobre sua personagem, carreira e até revelou uma curiosidade: foi convidada para o Power Couple.

Além disso, ela compartilhou quais serão seus próximos passos na carreira após o término de Pantanal e adiantou que em breve vai gravar uma série de comédia na Netflix.

Casada com o ator Alex Nader, Aline Borges tem 47 anos de idade, sendo 27 deles dedicados a carreira. A primeira vez que pisou em um palco foi aos 11 anos, em um festival de teatro na escola. Ela encontrou sua paixão e anos mais tarde ingressou na profissão.

Curiosamente, a primeira novela de Aline Borges foi ao lado de Marcos Palmeira, que hoje é seu colega de elenco em Pantanal como o personagem Zé Leôncio. Em 2003, a atriz fez sua estreia nos folhetins da Globo com a personagem Regina de Celebridade.

Depois, ela atuou em outros projetos famosos do canal, como Beleza Pura (2008), Totalmente Demais (2015 – 2016), Éramos Seis (2019 – 2020) e Verdades Secretas (2021). Agora, ela assume a pele de Zuleica, segunda esposa de Tenório.

Entrevista com atriz Aline Borges, a Zuleica de Pantanal

Como foi a construção da Zuleica em Pantanal? Você foi fiel a primeira versão da personagem? Se não, quais as principais mudanças?

Atriz Aline Borges: Fiz preparação para achar o tom da personagem e a conexão com a família. A principal mudança está em ser uma família preta, o autor optou por esse caminho, entendendo a importância de discutir as pautas raciais para somar a desconstrução do racismo.

Ainda que o núcleo não tenha se aprofundado muito nas questões, tem sido importante essa representatividade no horário nobre. As pessoas pretas precisam e merecem se reconhecer nesses espaços.

Como foi a experiência de gravar no Pantanal? Já conhecia a região?

Nunca tinha ido ao Pantanal e foi transformador pisar naquele solo sagrado. Comecei curando alguns medos. Tive crise de pânico no avião e fiz algumas conexões com a terra, com a natureza, conexões que me expandiram um pouco mais a consciência sobre minha responsabilidade com o ecossistema do nosso planeta, sobre a valorização de um Bioma tão rico quanto o Pantanal. O Brasil é gigante em riquezas naturais, é triste pensar que a gente não se dá conta disso e segue naturalizando a destruição e o desmatamento das nossas florestas.

Parte do público nas redes sociais já reclamou de Zuleica ser “a outra” e sempre ter tido ciência disso. O que pensa sobre as atitudes da personagem? Acha falta de sororidade com Maria Bruaca?

O público reclama bastante. Nossa sociedade é bastante preconceituosa, é difícil eles aceitarem essa mulher como a segunda esposa. Zuleica não é amante do Tenório. Eles constituíram uma família juntos, tiveram filhos. Ele tem uma família paralela e por lei essas famílias são reconhecidas, tem seus direitos também.

Mas o público não aceita. Por preconceito e também porque a Maria virou a namoradinha do Brasil. Ela é amada por todos! Inclusive pela Zuleica (risos). Que defende ela e vai defender até o final da novela. O público vai perceber que a Zuleica tem sororidade e empatia sim. Talvez eles suavizem na penitência.

Falando nisso, como tem sido a resposta do público para você? Ficou surpresa com a popularidade?

Tá absurda a resposta do público! É lindo de observar o alcance que a TV Globo tem. Em 27 anos de carreira, é a primeira vez que sou reconhecida dessa maneira nas ruas. E a abordagem é sempre carinhosa, embora o recado seja sempre o mesmo: “não se mete com a Bruaca hein! Larga aquele traste do Tenório” (risos).

Tenório é um vilão que já cometeu muitas maldades e ainda cometerá mais crimes. Como enxerga a relação entre Zuleica e Tenório?

A relação de Tenório e Zuleica é confusa, contraditória, mas permeada por segredos que a prendem nessa relação.

Zuleica fez escolhas no passado que a colocaram nessa situação. Ela é uma mulher que acima de tudo ama muito seus filhos, me parece que ela perde um pouco da identidade por conta da felicidade desses filhos. Por isso ela tá até hoje com esse homem.

Em entrevista recente para a Quem, você comentou que quase aceitou participar do Power Couple Brasil com o seu marido. Você participaria do BBB? É fã de realities?

Sim, fomos convidados [pelo Power Couple], mas não é esse o caminho que gostaríamos de tomar não. Nada contra a quem topa fazer, mas eu tenho resistência a programas com esse tipo de exposição. Jamais participaria do BBB, não tenho estrutura psicológica para isso! Já o meu marido [o ator Alex Nader] diz que adoraria entrar no BBB.

Quais seus projetos após Pantanal?

Vai estrear agora em agosto a série que rodei ano passado, Arcanjo Renegado 2. Estou ansiosa porque está bem maravilhosa e a personagem é bem diferente da Zuleica. Além disso, vou começar a rodar uma outra série para a Netflix. É uma comédia e amei o convite porque me desafia. Amo sair do lugar comum!

Ao finalizar a entrevista com o DCI, Aline Borges comentou que está muito feliz de participar de um “novelão” como Pantanal e que ama dar vida a Zuleica, ser a “mãe de mentirinha” de meninos maravilhosos e fazer parte do mesmo núcleo que Murilo Benício e Isabel Teixeira.

“Vibro para que o público absorva e reflita sobre os tantos de ensinamentos que a novela tem trazido. Que a gente entenda que não existe mais espaço para esse tipo de homem como o Tenório, que as mulheres que vivem situações parecidas com a da Maria, despertem e se libertem, buscando seus direitos também Desejo que as famílias paralelas sejam reconhecidas. E que ninguém mais fomente a rivalidade feminina, a disputa… Que a gente entenda que juntos somos muito mais fortes”, concluiu a atriz.

