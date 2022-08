Zefa da novela Pantanal é descartada por Tadeu e flerta com Renato

Na novela Pantanal, Zefa vai ter sua primeira desilusão amorosa após ser descartada por Tadeu. O peão não vai se animar com os planos de casamento da moça, mas o que ele não imaginava é que outro vai aparecer na área para tentar conquistar a mocinha. Renato, o filho de Tenório, dará em cima da empregada e terá resposta. Quem shippa? O flerte está previsto para os próximos capítulos da trama das 9.

Quer saber mais? A gente te conta.

O que acontece com Zefa na novela Pantanal?

Zefa vai mostrar que tem dedo podre para homem nos próximos capítulos da novela Pantanal. A religiosa vai começar a notar os flertes de Renato, que tentará conquistar a moça mesmo sabendo que ela está comprometida com Tadeu. Mesmo apaixonada pelo peão, a religiosa não vai se opor a postura invasiva do filho de Tenório (Murilo Benício), o que despertará a atenção de Muda (Bella Campos).

Até Tadeu vai notar que a namorada está com um comportamento diferente, mas o filho de Filó (Dira Paes) não terá moral para julgar a religiosa, já que ele mesmo terá atitudes de ‘boy lixo’ na próxima semana.

Em cenas que vão ao ar na terça-feira, 30, os dois vão ter a primeira vez, mas Tadeu será indelicado com a namorada na manhã seguinte. Mesmo sabendo que Zefa novela Pantanal acredita que fazer sexo antes do casamento é pecado, o peão não dará a mínima para os sentimentos de sua amada e dirá que não pretende se casar com ela, ao contrário do que ele havia lhe falado antes.

Vai sobrar para Filó amparar a nora, que se mostrará arrependida de ter dormido com o namorado. Nos capítulos seguintes, Zefa deixará claro para Tadeu que só voltará a transar com ele depois de casada.

A partir daí, Renato entra em cena. Ele visitará a fazenda de José Leôncio mais uma vez, agora ao lado de Solano (Rafa Sieg), e apresentará a moça para o matador de aluguel, conforme adiantado pelo Notícias da TV. “Essa é a Zefa. De quem eu tanto falo”, dirá. “Eu achei que era exagero seu, quando você dizia que ela era uma flor de formosura”, responderá Solano. Rento ainda soltará um “ô lá em casa” para a católica, que gostará de ouvir a cantada do vizinho.

Como foi em 1990?

Renato não vai desistir tão fácil de ficar com Zefa – ao menos foi o que aconteceu na primeira versão da novela. Em 1990, o rapaz chegou a assediar a moça.

A empregada doméstica volta a trabalhar na fazenda de Tenório. Em uma das cenas, Zefa varre a casa enquanto Renato chega de mansinho por trás e agarra a empregada, que grita por socorro. “Sai daqui! Vai embora daqui!”, diz.

Quem chega para salvar Zefa é Guta (Julia Dalavia). O que é isso? O que está acontecendo aqui?”, questiona a jovem. “É ele, dona Guta. Ele vive me atazanando”, responde a empregada apontando para Renato. Em seguida, a religiosa diz que não aguenta mais as abordagens do garoto e que vai embora da fazenda.

No remake, a cena será suavizada, de acordo com a colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. O assédio de Renato será mais verbal e não físico, como foi antigamente. Ele insistirá em pedir para para a moça ir arrumar o seu quarto, mas com segundas intenções, o que a deixará apreensiva.

A negativa da moça deixará o jovem exaltado, que começará a insistir em ficar com ela. Quando Renato puxa Zefa, que lhe dá um tapa na mão, Guta chega para interromper o assédio.

Renato mostra mais traços de vilania ao sugerir que Solano mate Tadeu para que o caminho fique livre. No entanto, o matador de aluguel não consegue assassinar a família de José Leôncio como planejado.

O filho de Tenório não vai ficar com a religiosa. Apesar da resistência inicial de Tadeu, o filho de Filó se casa com Zefa no último capítulo da novela em uma cerimônia dupla, na qual também se unem oficialmente Zé Leôncio e Filó. O noivo até tenta fugir, mas Jove (Jesuíta Barbosa) diz que se ele não se casar, ele irá levá-lo até o altar ‘no laço’.