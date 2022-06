Zefa e Tadeu Pantanal 2022: como os dois vão se apaixonar?

Zefa e Tadeu em Pantanal 2022 ainda não aconteceu, mas nos capítulos que ainda estão por vir na trama, a dupla viverá um romance. Se todos os passos da versão de 1990 da Manchete forem repetidos, o casal até pisará no altar no final do folhetim. Porém, antes que este amor ganhe vida, Tadeu só tem olhos para Guta, de quem ficará noivo.

Como Zefa e Tadeu de Pantanal 2022 vão namorar?

Zefa e Tadeu vão iniciar um namoro na novela Pantanal 2022. O romance terá início alguns capítulos após o término de Guta e o filho do meio de José Leôncio. Isso irá acontecer, é claro, se os acontecimentos da versão original da novela forem mantidos no remake da TV Globo.

Caso isso aconteça, o clima entre Zefa e Tadeu na Pantanal de 2022 irá começar aos poucos, conforme a dupla for se aproximando na novela. Nesta passagem entre o término do filho de Filó com Guta e o início de seu relacionamento com a empregada de Tenório, a trama será a seguinte:

Confira os acontecimentos na ordem

Primeiro, Guta e Tadeu se relacionam e depois terminam

Guta e Tadeu ficarão noivos, mas Zefa irá perceber que a jovem não gosta de verdade do rapaz e tentará alertá-lo. Ela não será a única que achará o casamento da dupla uma má ideia. José Leôncio também não fica muito alegre com a união do filho com Guta, pois acredita que o pai da moça tem interesse no dinheiro que um dia Tadeu irá herdar do pai.

E José Leôncio não mente, a própria Guta enxerga o namoro com o rapaz como um tipo de negócio, mas ela não se sente bem com a situação e resolve terminar o noivado. A filha de Maria Bruaca e Tenório justifica que não quer ser a causa entre a separação de Tadeu com o afeto do pai. Mas a verdade, é que a moça não ama Tadeu de verdade.

O rapaz volta para casa arrasado, pede perdão a José Leôncio e diz para o fazendeiro que ele estava certo em desconfiar das intenções de Guta e Tenório.

Poucos episódios após o término, Marcelo, a verdadeira paixão de Guta (e também seu meio-irmão), desembarca no pantanal. A partir daí Guta só tem olhos para o rapaz e Tadeu e a jovem não voltam a namorar.

Depois, Zefa e Tadeu iniciam romance

Só depois que tudo isso for ao ar na Pantanal de 2022, é que o relacionamento de Zefa e Tadeu ganhará início. Diferente de alguns romances na novela, que já começaram pegando fogo, com muitos beijos, amassos, e banhos de rio sem roupa, o relacionamento da dupla será moderado. Isso acontece, pois a moça é religiosa, virgem e nunca nem beijou um homem.

Um clima começa a surgir entre os dois e eles passam a andar sozinhos juntos. Demora até que o rapaz consiga convencer a moça a nadar pelada no rio. Porém, ela não deixa que ele a toque. Conforme a intimidade vai crescendo entre eles e o namoro avança, Zefa permite que Tadeu passe as noites em sua cama e durma com ela. No entanto, a jovem avisa que o peão precisa se comportar perto dela e controlar seus desejos.

Depois de um tempo juntos, Zefa deseja se casar, mas Tadeu se nega. José Leôncio e Filó conversam com o rapaz e pedem que ele reconsidere e transforme a moça em sua esposa, mas o filho de Zé Leôncio diz que não sobe ao altar nem amarrado.

Perto da reta final do folhetim, Tadeu faz um trato com José Leôncio: ele se casa, caso seu pai se case com sua mãe, já que ele e Filó não são oficializados como marido e mulher. O fazendeiro aceita o acordo, Tadeu não fica muito contente em cumprir sua parte do trato em um primeiro momento, mas depois volta atrás da decisão e decide se casar com amada.

Os dois sobem ao altar no último capítulo da novela, em uma festa que comporta o casamento da dupla, mais o de José Leôncio e Filó, e também Guta e Marcelo. Nas cenas finais da festa, Zefa e Tadeu aparecem trocando juras de amor e prometem nunca se separar.

Mudanças no remake?

Até agora, nada indica que haverão mudanças no remake da Globo. Sendo assim, é esperado que Zefa e Tadeu continuem um casal em Pantanal de 2022 e terminem a trama juntos. Os atores e o autor Bruno Luperi não soltaram nenhum tipo de spoiler informando que algo diferente acontecerá na trama da dupla, por isso, espera-se que o final original seja repetido.

Além disso, quem acompanha o remake e já conferiu quais foram os acontecimentos da versão da Manchete, sabe que Luperi não tem realizado grandes mudanças na trama do avô, Benedito Ruy Barbosa. O autor teve a chance de mudar o desfecho de Madeleine em 2022, mas resolveu manter a mesma morte da mãe de Jove em um acidente de avião. A atitude desagradou grande parte do público, que queria ver mais cenas da personagem nas telinhas.

Outras mortes da versão de 1990 continuaram no remake, como a de Maria Marruá, Chico, Gil, etc. Romances, como o envolvimento de Guta e Tadeu, Juma e Jove, Irma e Trindade, os casos de Maria Bruaca, entre outros, continuam sendo abordados na trama. Por isso, é pouco provável que Luperi escolha mudar o rumo de Zefa e Tadeu na Pantanal de 2022.

Atriz Paula Barbosa é neta de Benedito Ruy Barbosa

Paula Barbosa é neta de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da novela Pantanal. Inclusive, a atriz paulista de 35 anos de idade já esteve em outra produção com o nome do avô, Meu Pedacinho de Chão, de 2014. Assim como Pantanal, a novela era a segunda versão da obra, que originalmente foi lançada em 1971.

Na trama de Meu Pedacinho de Chão, ela viveu Gina, filha de Tereza (Inês Peixoto) e Pedro Falcão (Rodrigo Lombardi) que se apaixonou por Ferdinando (Johnny Massaro). Além deste trabalho na TV Globo, ela também apareceu nas novelas Amor Eterno Amor (2012) e I Love Paraisópolis (2015).

