Paula Barbosa é neta de Benedito Ruy Barbosa? Atriz está em Pantanal

zPaula Barbosa interpreta Zefa no remake de Pantanal. A atriz, que já esteve em outras produções da Globo, agora fica responsável por viver a empregada da casa de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), que em breve se envolverá com Tadeu (José Loreto). A artista tem uma ligação com o autor da história original e também do remake, pois Paula Barbosa é neta de Benedito Ruy Barbosa.

Paula Barbosa é neta de Benedito Ruy Barbosa, autor da novela Pantanal

Paula Barbosa tem a arte no sangue. Ela é filha da escritora de novelas Edilene Barbosa, sobrinha de Edmara Barbosa, também escritora e roteirista de folhetins, prima de Bruno Luperi, responsável pelo remake de Pantanal, e neta de Benedito Ruy Barbosa, autor da versão original da trama.

A atriz estreou na televisão em 2009 quando atuou em Paraíso, novela das 18h da Globo. Nos anos seguintes, ela esteve em Amor Eterno Amor (2012), Meu Pedacinho de Chão (2014) e I Love Paraisópolis (2015). Em 2014, participou do reality Super Chef Celebridades.

Neste ano, a artista emplacou um papel importante no remake de Pantanal. Ela interpreta Zefa, moça muito religiosa que é contratada para fazer o serviço da casa após Maria Bruaca se rebelar contra Tenório (Murilo Benício). Além de trabalhar para a família de Guta (Julia Dalavia), ela viverá um romance com Tadeu.

No Instagram, a atriz comemorou a chegada da personagem da novela. “Ufa! A Zefa está chegando. O friozinho na barriga é um bom sinal. Aquela ansiedade boa da estreia. Vocês estão ansiosos também? Obrigada por tantas vibrações positivas!”, escreveu.

Na versão original da história, o mocinho se envolve com a empregada doméstica após o relacionamento com Guta ir por água abaixo – em breve ela se entregará à paixão que sente por Marcelo (Lucas Leto). No entanto, Zefa vive um conflito consigo mesma pois acha que está cometendo um pecado ao se relacionar com o filho de Filó (Dira Paes).

No entanto, os dois têm um final feliz. Por enquanto no remake do folhetim, o público acompanha a chegada da empregada na casa de Maria Bruaca, que tem rendido momentos cômicos, e o namoro de Tadeu e Guta.

Quem interpretou Zefa em 1990?

Zefa foi interpretada pela atriz Giovanna Gold na primeira versão de Pantanal, em 1990. Hoje, a atriz tem 58 anos de idade.

Seu último trabalho foi em 2021, quando fez uma participação na novela Gênesis, da Record. Ela ficou oito anos afastada das telinhas antes de aparecer na trama bíblica – antes, ela esteve em Chiquititas, do SBT, no papel de Carmen. No currículo da atriz também estão títulos como Por Amor (1997), Malhação (1995), A Viagem (1994) e Mulheres de Areia (1993).

Atualmente, ela mantém um canal no YouTube onde posta conteúdos diversificados – ela já fez lives com a produtora de elenco Marcia Ítalo e com o ator Pedro Paulo Rangel.

No Instagram, Giovanna sempre compartilha memórias da época em que interpretou Zefa em Pantanal e notícias sobre sua participação no folhetim há 32 anos.

