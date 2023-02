Que horas começa o desfile da Gaviões da Fiel hoje, sexta-feira (17/02/23)

A Gaviões da Fiel se apresenta com o grupo especial de São Paulo na sexta-feira, 17 de fevereiro. A escola de samba falará sobre intolerância religiosa e será a última a pisar no Sambódromo do Anhembi. A transmissão será ao vivo na Globo depois do Big Brother Brasil.

Bloco de carnaval no Ibirapuera

Horário do desfile da Gaviões da Fiel no carnaval 2023

No total, sete escolas se apresentarão no primeiro dia de desfile, sexta-feira (17), e a Gaviões da Fiel será a última delas. A escola de samba desfila a partir das 05h45, logo após a Tom Maior.

Para o enredo do carnaval 2023, eles escolheram "Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém!", uma homenagem a união das religiões, trazendo o assunto da intolerância à tona.

De acordo com o G1, a Gaviões da Fiel não será a última escola por causa do sorteio para definar a ordem dos desfiles, mas por uma punição. Segundo o portal, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo puniu a escola por uma briga envolvendo integrantes da torcida organizada em um camarote do carnaval do ano passado.

Além disso, a Gaviões da Fiel foi multada em 10% dos recursos do contrato para o carnaval 2023 com a prefeitura de São Paulo.

Veja como foi o último ensaio da escola para a apresentação de sexta-feira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Glé - Gledson Neix 🥷 (@gle.neix)

Ordem dos desfiles das escolas de samba de São Paulo

Independente Tricolor, às 23h15

Enredo: "Samba No Pé, Lança na Mão, Isso É Uma Invasão"

Enredo: "Samba No Pé, Lança na Mão, Isso É Uma Invasão" Acadêmicos do Tatuapé, às 0h20

Enredo: "Do Caminho do Ouro A Economia Azul. Patrimônio Mundial, Cultura E Biodiversidade. Paraty, Cidade Criativa da Gastronomia"

Enredo: "Do Caminho do Ouro A Economia Azul. Patrimônio Mundial, Cultura E Biodiversidade. Paraty, Cidade Criativa da Gastronomia" Barroca Zona Sul, às 01h25

Enredo: "Guaicurus", sobre povos que habitavam a região centro-oeste do Brasil

Enredo: "Guaicurus", sobre povos que habitavam a região centro-oeste do Brasil Unidos de Vila Maria, às 02h30

Enredo: "Vila Maria, Minha Origem, Minha Essência, Minha História! Fonte de Amor Muito Além do Carnaval"

Enredo: "Vila Maria, Minha Origem, Minha Essência, Minha História! Fonte de Amor Muito Além do Carnaval" Rosas de Ouro, às 03h35

Enredo: "Kindala! Que O Amanhã Não Seja Só Um Novo Nome"

Enredo: "Kindala! Que O Amanhã Não Seja Só Um Novo Nome" Tom Maior, às 04h40

Enredo: "Um Culto Às Mães Pretas Ancestrais"

Como assistir a Gaviões da Fiel ao vivo?

A transmissão da TV Globo começa às 23h15, de acordo com a programação oficial do canal, logo após o Big Brother Brasil 23. Você pode sintonizar no canal de qualquer aparelho de televisão. Caso prefira ver online, há duas opções gratuitas que podem te ajudar.

Globoplay

1 - Quem estiver longe da televisão poderá ver tudo pelo celular, computador ou qualquer outro dispositivo pela aba da Globoplay que transmite ao vivo a programação da Globo. Para isso, será necessário criar uma conta gratuita na plataforma;

2 - Acesse o streaming no https://globoplay.globo.com/ e depois clique em "entrar" na lateral direita. Você será redirecionado para uma nova página, clique em "cadastre-se" e aguarde;

3 - Nesta nova página, informe seus dados pessoais: nome completo, e-mail, senha, gênero (é possível selecionar a opção 'não quero informar' se preferir), data de nascimento, país, estado e cidade. Você irá encerrar o cadastro selecionando a caixinha dos "termos de uso" e política de "privacidade" e depois apertando o botão "cadastrar";

4 - Agora, é só abrir a plataforma com seu e-mail e senha no horário dos desfiles para acompanhar a Gaviões da Fiel e outras escolas do grupo especial de São Paulo. É só clicar na aba "Agora na TV" e depois no canal da TV Globo para aguardar as apresentações.

G1

1 - Para assistir ao vivo no portal G1 também é necessário ter uma conta gratuita por lá. Porém, o processo é mais rápido que o da Globoplay e exibe menos dados pessoais na hora do cadastro. Para fazer o seu, acesse https://g1.globo.com/ e depois clique no menu da lateral esquerda. Você deve clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

2 - Depois, clique em "cadastre-se" e você será redirecionado. Nesta nova página, informe nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e aperte "cadastrar";

3 - Agora é só acessar a página do G1 destina ao carnaval em São Paulo e aguardar pelo link ao vivo que será publicado na hora dos desfiles.