Maquiagem de Carnaval: 12 modelos para usar na folia de 2023

Glitter e sombras coloridas ficam em alta nesta época do ano

A maquiagem de Carnaval pede muitas cores e glitter para cair na festa, seja nos desfiles da avenida ou nos bloquinhos de rua. Para te ajudar a fazer uma make fácil e prática, o DCI preparou uma lista com tutorias feitos por influenciadores digitais e Youtubers fáceis de serem reproduzidas em casa para você arrasar!

Maquiagem de Carnaval rosa com pedras coladas no rosto

Um dos adereços mais utilizados em maquiagens de Carnaval são os famosos glitters e pedrinhas coladas no rosto. Os strass são uma ótima pedida para trazer brilho e deixar o look ainda mais divertido.

Nesse tutorial publicado pela YouTuber Shay MakeUp, ela ensina a fazer uma maquiagem em tons de rosa com algumas aplicações de pedrinhas no rosto. A influenciadora também dá algumas dicas de como colocá-las para que não caiam no meio da folia.

Shay também mostra o passo a passo da sombra rosa e do delineado preto. Para completar, os cílios postiços dão um toque especial.

Make azul e com glitter

Já a influenciadora Nathália Mattis ensina a fazer um olho azul também com aplicações de pedrinhas nas pálpebras e nas sobrancelhas. Para ajudar quem não tem muita prática com sombras, a influenciadora digital mostra como aplicá-las, e a utiliza para fazer o delineado da mesma cor.

O resultado final é bem vibrante, e as pedrinhas coladas no rosto dão um toque especial iluminado na make. Look perfeito para bloquinhos ou festas!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathália Mattis | Beauty Influencer 🧜🏻‍♀️ (@nathaliamattis)

Maquiagem de Carnaval vermelha

Quem nunca se apaixonou no Carnaval? Para pessoas que gostam da cor vermelha, que representa a paixão, também é possível fazer um look bastante ousado e chamativo usando a tonalidade.

Além da sombra vermelha, que se destaca bastante no rosto, Nathália Mattis usa glitters maiores em formato de coração para incrementar a maquiagem e dar um toque mais romântico, além de um glitter mais fininho para iluminar o rosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathália Mattis | Beauty Influencer 🧜🏻‍♀️ (@nathaliamattis)

Maquiagem fácil

Para quem não tem muita prática com maquiagem, a YouTuber Fernanda Petrizi ensina a fazer uma make simples, porém muito bonita, para a festa. Além do Carnaval, a maquiagem também cai perfeitamente para festas noturnas e outras ocasiões.

A influenciadora digital opta pela sombra dourada nos olhos e aplica algumas pedrinhas menores abaixo da sobrancelha, além de um batom mais discreto para combinar.

Maquiagem de Carnaval com delineado amarelo

Look perfeito para eventos diurnos, a influenciadora digital Kenya Borges ensina a fazer uma maquiagem com sombra amarela. Ela complementa o look com um mega delineado.

A influenciadora primeiro aplica a sombra amarela em toda a pálpebra, além de preparar o rosto com base, iluminador e blush. Por fim, Kenya faz o delineado por cima da cor amarela, dando bastante destaque, além de finalizar o look com máscara de cílios.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kenya Borges (@kenyaborges)

Maquiagem de Carnaval neon

Já para quem gosta de muitas cores, o neon é a melhor pedida. As cores vibrantes se destacam bastante no rosto e dão uma vibe muito divertida e com muita cara de Carnaval.

Fernanda Petrizi também tem um tutorial de maquiagem utilizando makes neon. A influenciadora digital mistura sombras em tons de rosa, amarelo, lilás, verde, azul e roxo, fazendo um verdadeiro arco-íris nas pálpebra, perfeito para a ocasião.

Usando delineadores

Para quem não tem muita prática com sombras, Mari Saad ensina a fazer uma maquiagem colorida utilizando apenas um delineador da cor roxa. O look é ideal para quem quer algo mais fácil e prático de fazer e mesmo assim arrasar na avenida.

Para completa o look, ela com máscaras de cílios, blush e um batom de cor amarronzada, itens fáceis de serem encontrados e fáceis de aplicar.