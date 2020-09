Enxoval Minimalista: Confira o que você realmente precisa

Se existe um mercado que mexe com as emoções humanas, esse é o mercado de itens infantis. Roupinhas, acessórios, cosméticos, brinquedinhos… como resistir? Em suma, há uma infinidade de opções disponíveis para quem está esperando um bebê. Mas será que tudo isso é mesmo necessário? Mães que optaram por um enxoval minimalista garantem que não.

O que pensam os minimalistas

Num mundo onde o consumo é cada vez mais incentivado, o minimalismo ganha dia a dia mais adeptos.

Então, com o propósito de simplificar a vida eliminando os excessos e mantendo apenas o que é essencial, os minimalistas vivem bem com menos coisas.

Na verdade, o que eles buscam é simplesmente viver melhor, com mais leveza no dia-a-dia. Assim, se livram dos excessos da vida a fim de focar no que definitivamente proporciona felicidade, realização e liberdade.

Logo, no momento de preparar a casa para receber um bebê, comprar por emoção não é uma alternativa.

A verdade é que muitas mães relatam que não usaram nem metade dos itens comprados para o enxoval. Além disso, há muito desperdício e produtos que você realmente não precisa usar, como cosméticos para o bebê ou aquecedor de lenços umedecidos.

Dicas para ter um enxoval minimalista

Antes de tudo, a primeira dica para ter um enxoval minimalista, é aguardar para comprar. Sim, apesar da vontade de sair comprando tudo, não compre nada, pelo menos por enquanto.

Certamente essa decisão de segurar o impulso vai lhe ajudar a não ter itens duplicados, já que você pode ganhar alguns de presente.

Entretanto, se você quer ter um enxoval minimalista não quer dizer que vai precisar passar perrengue. Isso porque a ideia é investir qualidade, e não quantidade. Além de, é claro, evitar qualquer tipo de desperdício ou itens supérfluos.

Também, para montar o enxoval minimalista, é muito interessante que você leve em consideração comprar coisas de segunda mão e alugar tudo que for possível.

Assim, você ajuda a reduzir o consumo e também economiza com coisas que vão ser usadas por pouco tempo.

Enxoval Minimalista para bebê

Roupas

3 bodys RN (1 manga longa é o suficiente)

4 bodys P (2 manga longa)

2 calças com pezinho RN

2 calças com pezinho P

6 pares de meias: São facílimas de lavar, rápidas de secar, e você também pode usar como luva nas primeiras semanas.

1 touca

Se você gostar de macacão, 3 são suficientes.

4 Cueiros (tecidos de algodão bem grandes pra você enrolar e cobrir seu bebê)

2 lençóis para berço

1 cobertor fino e 1 mais grossinho

2 toalhas de banho: Compre toalhas normais, afinal elas cumprirão bem a sua função. Ainda, seu bebê vai crescer e assim as toalhas duram por mais tempo.

6 fraldinhas de pano para limpar a boca do bebê

Itens do enxoval minimalista para cuidado diário

Pomada

Garrafa com água morna

Algodão bolinha

Potinho para a água

Trocador Portátil: Assim você pode utilizar em cima da cama e também em passeios.

Cotonete

Sabonete da cabeça aos pés: Um produto com duas utilidades – logo, um ótimo custo-benefício

Tesourinha para unhas: A princípio, esse item é o suficiente para cuidar das unhas dos bebês.

Termômetro

Móveis e Acessórios para o Bebê

Mochila ou Bolsa: Dê preferência a uma bem resistente e cheia de compartimentos. Assim, ela durará por bastante tempo e será muito útil.

Berço: Algumas pessoas preferem dispensar esse item e fazer cama compartilhada, por exemplo.

Cômoda

Carrinho

Banheira: Você pode comprar uma simples. Mas também é legal testar o banho no chuveiro. Os bebês adoram!

Bebê conforto: Invista apenas se você tiver carro e usar bastante.

Sling: Algumas famílias se adaptam bem a essa alternativa. Quem sabe seja o seu caso.

Caso o seu bebê vá nascer no inverno, basta incluir na lista: 2 macacões (estilo tip top), 2 casaquinhos, 1 touca e 1 cobertor grossinho.

Aluguel de Armário Cápsula

Ainda, outra opção que algumas famílias adotam é o aluguel de armário cápsula. O conceito de armário cápsula é dispor de uma quantidade limitada de peças para viver durante um tempo.

Sem dúvida, no caso dum enxoval minimalista, esse aluguel faz todo sentido, não é mesmo?

Afinal, as roupinhas dos bebês escapam rápido e na maior parte das vezes estão em ótima qualidade para serem usadas por outra criança. Então, empresas que têm esse serviço oferecem programas de assinatura.

Logo, os pais recebem de período em período roupas no tamanho certo para o seu bebê, devolvendo aquelas que não servem mais.

Assim, essas roupas passam por um criterioso processo de limpeza e controle de qualidade, e servirão para outra família. O mundo agradece!