O mito da beleza nos diz que as mulheres devem entrar num padrão estético e de comportamento para serem aceitas. Porém, o Movimento Body Positive veio para transformar tudo o que aprendemos sobre autoestima e estereótipos de perfeição criados pela sociedade.

É muito comum nos depararmos com corpos e rostos perfeitos quando acessamos as redes sociais. Além disso, somos bombardeados com notícias sobre as dietas do ano, ou com matérias sobre dicas de como ter o corpo da atriz da novela em apenas um mês.

Então, se você possui o corpo fora do que chamam de ideal, se inspire no Movimento Body Positive. Descubra como ter uma auto imagem mais saudável e amar seu corpo do jeito que ele é.

O que é o Movimento Body Positive?

O Movimento Body Positive nos incentiva a valorizar os nossos corpos, sem os preconceitos do que é considerado belo e aceitável. O termo vem da junção das palavras “Corpo Positivo” e lança o questionamento sobre a forma como nos vemos diante do espelho.

Aliás, essa corrente é encabeçada sobretudo por mulheres consideradas Plus Size, ou que estão acima do peso. Segundo ele, não importa o quanto falem sobre o seu corpo, o que importa é o que você sente sobre ele. E se você se sente linda, isso é o que vale.

Qual a filosofia do Movimento Body Positive?

Sabemos que os processos internos levam tempo e que não é de um dia para o outro que acordamos amando os nossos corpos. No entanto, existem algumas ações que ajudam a mudar o nosso olhar sobre nós e que também são utilizadas pelas adeptas do Movimento Body Positive.

1. Não se compare com outras pessoas

Uma das piores formas de se sentir mal consigo mesmo é se comparando com os outros. No entanto, cada pessoa possui um perfil diferente e é justamente a diferença que nos torna tão especiais. Por esse motivo, evite se comparar com a modelo na capa da revista ou a atriz que você vê no Instagram.

2. Reflita sobre suas qualidades

Todos nós possuímos características, que nos fazem ser quem somos. Porém, você conhece as suas qualidades mais fortes? Então esse é o momento de identificar tudo o que você carrega de bom.

Não nos referimos aos traços físicos apenas, mas também ao seu intelecto e jeito de ser. Até porque, se não nos acharmos incríveis, ninguém mais achará.

3. Derrube o discurso de ódio

Além de encontrar motivos para gostar de si mesmo, valorize a beleza das outras pessoas também. Todo mundo tem algo de bom a oferecer, então evite focar nas partes ruins, até porque todos têm defeitos, não é mesmo?

4. Repense as amizades inconvenientes

As pessoas que te rodeiam costumam criticar você? Elas procuram defeito nas coisas que você faz ou na forma como se veste? Então é provável que o problema esteja com elas, não com você.

Busque amizades que te incentivem a ser você mesmo, independente de como você seja. Amigos de verdade não expõe os seus defeitos, mas fazem críticas positivas e procuram meios de fazer com que você melhore.

5. Deixe de seguir corpos padrões

Seguir pessoas que possuem um corpo ou beleza padrão pode ser prejudicial a sua autoestima. O ideal é que você siga pessoas que tem o corpo parecido com o seu e deixe de seguir aqueles que não fazem tanto sentido assim.

Então essa dica poderá evitar as comparações e o sentimento de inveja por ter um perfil inalcançável para o seu biotipo. Dê unfollow em todas as contas que fazem você se sentir mal consigo mesmo.

6. Siga perfis do Movimento Body Positive

Certamente essa dica complementa a anterior. É muito importante se conhecer e saber que seu corpo é lindo do jeito que é. E se existe algo que você queira mudar, que seja por você mesmo, não pelo olhar do outro. Enfim, evite criar padrões para si e siga pessoas que se parecem com você.

10 influenciadoras do Movimento Body Positive para seguir

E por falar em autoestima e autoaceitação, nada melhor que conhecer corpos e rostos de pessoas comuns. Por isso, selecionamos aqui alguns perfis de Instagram das influenciadoras do Movimento Body Positive mais conhecidas da internet.

Alexandra Gurgel – @alexandrismos

Isabella Trad – @todebells

Dora Figueiredo – @dorafigueiredo

Bia Gremion – @biagremion

Luiza Junqueira – @luizajunquerida

Thais Carla – @thaiscarla

Carla Galrão – @gordaroupa

Mel Soares – @relaxaaifofa

Ju Romano – @ju_romano

Naiana Ribeiro – @itsnaiana

Esses perfis de mulheres do Movimento Body Positive são inspiradores, não é mesmo? E aí, o que você vai fazer para se sentir mais bonita todos os dias?