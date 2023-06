12 de junho: Mensagem de Dia dos Namorados para marido e esposa

Quer fazer uma declaração ao seu marido ou esposa neste Dia dos Namorados, mas não sabe o que escrever? Aqui estão algumas mensagens doces e amorosas para mostrar seus sentimentos neste 12 de junho.

Mensagem de Dia dos Namorados para marido

- "Nada combina melhor do que frases doces e o Dia dos Namorados. Experimente estas mensagens para o seu amor.

- "Você é todo o meu coração. Obrigado por me amar do jeito que você ama. Feliz Dia dos Namorados, amor.”

- “Para o marido mais maravilhoso de todos, eu te amo infinitamente. Você será meu namorado para todo o sempre?”

- “Você é meu felizes para sempre, meu amor eterno e o herói do meu coração.”

- “Para meu eterno namorado, eu te amo!”

- “Não somos perfeitos, mas somos perfeitos um para o outro.”

- “Eu te amo até a lua, ida e volta.”

- “Como é doce ser amado por você.”

- “Enquanto viajo pelo mundo, não há aventura maior do que as que passo com você. Feliz Dia dos namorados!"

- “Você é meu céu azul quando as nuvens estão cinzentas. Você é o único com quem posso falar quando não tenho nada a dizer.

- “No Dia dos Namorados e todos os dias, ao seu lado é o meu lugar favorito para estar.”

- “Você e eu - não existe nada melhor do que nós.”

- “Eu gostaria de poder te dar o mundo no Dia dos Namorados. Você vai se contentar com o meu coração?”

- “Acordar em seus braços todas as manhãs é minha bênção favorita.”

- “Eu te amo hoje, amanhã e sempre.”

- “Você é tudo que eu sempre esperei em um marido, e nada me deixa mais feliz do que saber que estamos construindo uma vida maravilhosa juntos.”

- “Feliz Dia dos Namorados! Sou muito grata por tudo que você faz pela nossa família. Você é um marido e pai maravilhoso. Eu te amo!"

- “Feliz Dia dos Namorados, meu amor! Agradeço tudo o que você faz por mim - desde me trazer o McDonalds até levar o lixo para fora. Eu te amo para sempre e sempre!"

- “Obrigado por ser absolutamente incrível e por sempre me apoiar. Eu me importo muito com você e aprecio você mais do que você imagina! Feliz Dia dos namorados."

- “Obrigado por ser um marido e pai tão incrível. Você é o melhor! Você me faz sorrir o tempo todo e ainda fico com frio na barriga só de olhar para você. Feliz Dia dos Namorados, marido!”

- “Obrigado por ser o motivo pelo qual anseio todos os dias. Você faz do meu mundo um lugar incrível. Feliz Dia dos namorados!"

- “Feliz Dia dos Namorados, querido marido. É uma pena não podermos passar o dia juntos. Mas pelo menos quando eu olhar para o céu esta noite, saberei que você está olhando para a mesma lua e estrelas de onde quer que esteja. Te amo até o infinito e além.”

Citações de amor para 12 de junho

Quando você não tem certeza do que escrever, começar com uma citação pode ajudar a impulsionar seus pensamentos. Aqui estão algumas das nossas citações favoritas sobre o amor.

“A melhor coisa para se agarrar na vida é um ao outro.” -Audrey Hepburn

“O amor não faz o mundo girar. Amor é o que faz o trajeto valer a pena." – Franklin P. Jones

“Amor é apenas uma palavra até que alguém apareça e lhe dê um significado.” –Paulo Coelho

“As melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas. Elas devem ser sentidas com o coração.” - Helen Keller

“O amor não vê com os olhos, mas com a mente. E, portanto, o Cupido alado é pintado de cego.” – Willian Shakespeare

“Onde há amor, há vida.” – Mahatma Ghandi

“O amor é um jogo que dois podem jogar e ambos ganham.” – Eva Gabor

“Eu a amo, e esse é o começo e o fim de tudo.” – F. Scott Fitzgerald

“Toda a minha vida, meu coração ansiava por algo que não consigo nomear.” – André Bretão

“Amar é ser vulnerável.” – CS Lewis

“Tudo o que você precisa é amor. Mas um pouco de chocolate de vez em quando não faz mal. – Charles M. Schulz

“Amei você ontem, ainda te amo, sempre amei, sempre amarei.” – Elaine Davis

“Tudo fica mais claro quando você está apaixonado.” – John Lenon

“Em todo o mundo, não há coração para mim como o seu. Em todo o mundo, não há amor por você como o meu.” – Maya Angelou

“Não importa de que almas sejam feitas, a dele e a minha são iguais.” – Emily Bronte, “O Morro dos Ventos Uivantes”

“Se eu ganhasse uma flor para cada vez que penso em você, eu poderia andar pelo meu jardim para sempre.” -Alfred Tennyson

“O amor é a amizade que pegou fogo.” – Ann Landers

