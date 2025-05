Fumaça branca no Vaticano anuncia eleição do novo papa

Igreja Católica escolhe novo Papa: veja o nome do pontífice

Igreja Católica escolhe novo Papa: veja o nome do pontífice

A fumaça branca que emergiu da chaminé da Capela Sistina nesta quinta-feira (8) anunciou ao mundo que a Igreja Católica tem um novo líder e em breve saberemos o nome. Após dois dias de votações intensas, os 133 cardeais reunidos no conclave elegeram o 267º papa da história da Igreja. O novo pontífice aparecerá na sacada da Basílica de São Pedro para a tradicional saudação “Habemus Papam”.

Quem é o novo Papa?

O processo de escolha do novo papa começou na quarta-feira (7), com as primeiras rodadas de votação resultando em fumaça preta, indicando que nenhum candidato havia alcançado os dois terços dos votos necessários. Somente na tarde de quinta-feira, após a quinta rodada de votações, a fumaça branca sinalizou que um consenso havia sido alcançado.

A Praça de São Pedro, lotada de fiéis e jornalistas de todo o mundo, explodiu em aplausos e emoção ao ver o sinal tão aguardado.

A expectativa agora se volta para a primeira aparição pública do novo pontífice e para as diretrizes que ele estabelecerá para o futuro da Igreja Católica.