70 Frases de Dia dos Pais 2023: mensagem para pai, avô e padrasto

Por mais que você ame seu pai, às vezes é difícil pensar no que dizer para expressar esses sentimentos com precisão. É por isso que reunimos uma lista das melhores frases de Dia dos Pais para ajudá-lo a transmitir o que seu pai significa para você neste dia especial - e nos outros 364 dias do ano.

As melhores frases para o Dia dos Pais 2023

“Um pai é o único amigo em quem sempre podemos confiar.” — Émile Gaboriau

“Você tem todo o meu coração. Você sempre fez. Você é o melhor cara. Você sempre foi. – Cormac McCarthy, “A Estrada”

“Papai é, e sempre será, meu super-herói vivo.” — Bindi Irwin

"Ela não estava sozinha, mas o que estava por trás dela, a força moral mais potente de sua vida, era o amor de seu pai." - Harper Lee, "Go Set a Watchman"

"Para ela, o nome do pai era outro nome para o amor." —Fanny Fern

"Quando toda a poeira baixar e as multidões se forem, as coisas que importam são a fé, a família e os amigos." — Bárbara Bush

“Nenhuma música é tão agradável aos meus ouvidos quanto a palavra pai.” — Lídia Maria Child

"Os pais são homens comuns transformados pelo amor em heróis, aventureiros, contadores de histórias e cantores de música." — Pam Brown

"É muito mais fácil ser pai do que ser pai." —Kent Nerburn

"Bebês são sempre mais problemáticos do que você pensa - e mais maravilhosos." — Charles Osgood

"Pais nobres têm filhos nobres." — Eurípides

"Nunca um homem é mais homem do que quando é pai de um recém-nascido." - Matthew McConaughey

"Não há travesseiro tão macio quanto o ombro forte de um pai." -Richard L. Evans

"É um pai sábio que conhece seu próprio filho." —William Shakespeare

"Bem-aventurado, de fato, é o homem que ouve muitas vozes gentis chamá-lo de pai!" — Lídia Maria Child

"Um bebê nasce com a necessidade de ser amado - e nunca supera isso." — Frank A. Clark

"Existem apenas dois legados duradouros que podemos esperar dar aos nossos filhos. Um deles são as raízes, o outro, as asas." —Johann Wolfgang von Goethe

"Meu pai me deu o maior presente que alguém poderia dar a outra pessoa, ele acreditou em mim." — Jim Valvano

"O coração de um pai é a obra-prima da natureza." — Antoine François Prévost

"Nunca conhecemos o amor de um pai até que nos tornemos pais." — Henry Ward Beecher

“Ter um lugar para ir é um lar. Ter alguém para amar é uma família. Ter os dois é uma bênção.” — Donna Hedges

“Cuidar de quem já cuidou de nós é uma das maiores honras.” ― Tia Walker

"Tornar-se pai, acho que inevitavelmente muda sua perspectiva de vida." —Hugh Jackman

"Às vezes o homem mais pobre deixa a seus filhos a herança mais rica." — Ruth E. Renkel

“Família não é uma coisa importante. É tudo." -Michael J. Fox

"Tudo o que temos de liberdade - tudo o que usamos ou conhecemos - Isso nossos pais compraram para nós, muito e muito tempo atrás." - Rudyard Kipling

"O ganho não é ter filhos; é a descoberta do amor e de como amar." — Polly Berrien Berends

"Meu pai não me disse como viver; ele viveu e me deixou vê-lo fazer isso." —Clarence B. Kelland

"A coisa mais importante do mundo é a família e o amor." — John Wood

"Não importa quem foi meu pai; importa quem eu me lembro que ele era." — Anne Sexton

"Paternidade não é algo que homens perfeitos fazem, mas algo que aperfeiçoa o homem." —Frank Pittman

"Tornar-se pai é uma coisa; ser pai é muitas coisas." —Steve Chapman

"Não há professora igual à mãe e nada mais contagiante do que a dignidade de um pai." —Amit Ray

“Uma família feliz é apenas um paraíso anterior.” - George Bernard Shaw

“A regra de ouro da paternidade é fazer com seus filhos o que você gostaria que seus pais tivessem feito com você.” — Louise Hart

“Algumas pessoas não acreditam em heróis, mas não conheceram meu pai.” - Desconhecido

“Eu tenho um Dia dos Pais todos os dias.” —Dennis Banks

“Os pais não precisam ser altos, ter ombros largos e ser espertos. O amor os torna assim.” — Pam Brown

“Ter um filho é como se apaixonar pela primeira vez aos 12 anos, mas todos os dias.” —Mike Myers

"Um pai é alguém que você admira, não importa o quão alto você cresça."

"Pai: o primeiro herói de um filho, o primeiro amor de uma filha." "O amor de um pai é uma luz guia que brilha em cada etapa da vida."

"O amor de um pai é o combustível que alimenta os sonhos de uma criança." "Pai, você é a âncora que mantém nossa família firme."

"Qualquer homem pode ser pai, mas é preciso alguém especial para ser pai."

"O amor de um pai é como nenhum outro; é incondicional, forte e eterno."

Legenda para foto Dia dos Pais

Experimente uma ou duas legendas para o pai que certamente ressoarão com seus seguidores.

- Você não pode superar o amor de seu pai.

- São os pequenos momentos que mostram o quanto seu pai é importante.

- Um verdadeiro pai sempre está ao seu lado. Às vezes na frente.

- O amor sempre brilha nos olhos do pai.

- O cara número um na minha vida sempre será meu pai.

- Existe alguma coisa que um pai não pode fazer?

- Meus melhores genes vieram do meu pai.

- Com meu pai ao meu lado, me sinto invencível.

- Meu pai ainda acha que sou uma princesa. Se ele soubesse!

- As tempestades não importam porque meu pai é sempre minha âncora.

- O amor do meu pai é o seu superpoder.

- Você nunca é velho demais para o pai vir em seu socorro.

- Nada é mais reconfortante do que ver o sorriso do seu pai.

- Sua determinação me mostra que meus sonhos podem se tornar realidade.

- Os pais são a força que você precisa para ter sucesso.

- Não é o sangue que faz um pai. É o amor que eles dão ao filho.

- Seu coração está para sempre conectado ao seu pai.

- Meu pai me deixa cair, mas me carrega quando preciso.

- O amor do meu pai me envolve como um abraço caloroso apertando meu coração.

- Uma lição de cada vez: é assim que os pais estão se tornando grandes adultos.

- Não era sobre a pesca. Era sobre o tempo juntos.