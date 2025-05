Bem-vindo a maio de 2025: 22 frases para um mês de bênçãos

Maio chegou e, com ele, um novo ciclo se inicia. Para muitos, é o momento ideal para renovar as energias e fortalecer a fé. E nada melhor do que contar com mensagens positivas e versículos da Bíblia para dar boas-vinda a maio de 2025 com esperança.

Melhores frases para o mês de maio de 2025

“31 novas oportunidades te esperam em maio”

“Bem-vindo, Maio. Nos faça feliz”

“Cada momento é um novo começo.” ― TS Eliot

Olá, maio! Seja bom para mim!

Querido, maio, venha e seja incrível!

Mantenha a calma e olá maio!

Bem-vindo maio! É bom te ver! Seja de paz

“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.” – Lao Tzu

“Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido.” – George Eliot

“ Um novo mês marca um novo começo e um novo começo.” – Winifred Kal

Agora que você está entrando em um novo mês, tenho certeza de que também vai adorar estas afirmações de novo mês:

“Não importa quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

“Um brinde a um novo mês e a mais uma oportunidade para acertarmos.” ― Oprah Winfrey

“Nada no universo pode impedi-lo de deixar ir e recomeçar.” – Guy Finley

Citações da Bíblia para maio

As seguintes citações de esperança foram extraídas diretamente das escrituras. Adicione-os às suas orações diárias ou a uma nova cruz na parede para lembrá-lo do poder da esperança neste novo período.

Jeremias 29:11 – “Pois eu conheço os planos que tenho para vocês”, declara o Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de lhes dar esperança e um futuro”.

Coríntios 4:18 – “Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.”

Romanos 12:12 – “Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e fiéis na oração.”

Romanos 15:4 – “Pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, para que, pela perseverança ensinada nas Escrituras e pelo encorajamento que elas fornecem, possamos ter esperança.”

Salmo 147 – “O Senhor se agrada daqueles que o temem, que colocam sua esperança em seu amor leal.”

Provérbios 23:18 – “Certamente há uma esperança futura para você, e sua esperança não será cortada.”

Salmo 16:9 – “Portanto, meu coração está alegre e minha língua exulta; meu corpo também descansará seguro.”

Jeremias 17:7 – “Mas bem-aventurado aquele que confia no Senhor, cuja confiança está nele.”