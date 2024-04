Bem-vindo abril: 52 frases para um mês de bênçãos e fé

Entre em um novo mês com positividade e boas energias, enviando mensagens para pessoas queridas.

Bem-vindo ao novo mês, repleto de infinitas possibilidades e oportunidades de crescimento. Ao embarcarmos neste novo capítulo, é crucial definir as nossas intenções e alimentar a nossa motivação para alcançar o sucesso. Para ajudá-lo a iniciar sua jornada para a grandeza, selecionamos uma coleção de frases inspiradoras de abril.

Melhores frases de abril de otimismo

Escolha uma citação do mês - ou várias - para enviar neste primeiro dia de abril.

“Abril é um convite para testemunhar a magia do renascimento e crescimento da natureza.”

“Cada momento é um novo começo.” - TS Eliot

“Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.” – George Eliot

“ Um novo mês marca um novo começo e um novo começo.” – Winifred Kal

“Abril é um encontro de amor com a natureza.” - Harriet Prescott Spofford

“Não importa quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

“Felicidades por um novo mês e mais uma chance para acertarmos.” - Oprah Winfrey

“Abril, a mistura perfeita de chuva e sol, nos ensina a beleza do equilíbrio.”

“Abril é como uma tela em branco, esperando ansiosamente para ser pintada com as cores do outono.”

“Nada no universo pode impedir você de deixar ir e começar de novo.” - Guy Finley

“Desejo a você um lindo mês novo, do primeiro dia deste mês até o último dia.” - JK Rowling

“O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” - JP Morgan

“Nada está predestinado. Os obstáculos do seu passado podem se tornar as portas que levam a novos começos.” – Ralph Blum

“Que a partir deste mês seus dias se tornem mais felizes, gratificantes, cheios de propósito, satisfatórios e alegres.” – Rajesh Goyal

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar a partir de agora e fazer um novo final.” – Carl Bard

“Cada dia é uma chance de começar de novo. Não se concentre nos fracassos de ontem, comece hoje com pensamentos e expectativas positivas.” – Catherine Pulsifer

“Que este novo mês traga grandes milagres, novas aventuras, avanços incríveis, novas visões e maiores bênçãos para você e seus entes queridos.” – Rajesh Goyal

Mensagens curtas mês de abril

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no mês 8 de 2023.

Olá abril! Surpreenda-me.

Adeus março, olá abril.

Olá, abril. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

Adeus fevereiro, obrigado pelas memórias. Oi abril, estou ansioso para fazer novas.

Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

Olá, abril! Seja bom para mim!

Olá, abril. Por favor, seja incrível!

Mantenha a calma e olá abril!

Abril: traga amor e felicidade em nossas vidas.

Sendo feliz e dando as boas-vindas ao mês de outubro

Bem-vindo abril! É bom te ver! Seja de paz

Dando as boas-vindas a abril, um dia de cada vez

Bem-vindo abril: agora vá fazer o que você faz de melhor

Feliz por receber abril. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

“Respire a doçura que paira em abril.”

"Olá abril! Seja um mês de paz e amor.”

“É a natureza do mundo. Uma coisa permanece e outra se foi.”

“Olá, abril. Um brinde a um mês emocionante, alegre, agradável, pacífico e abençoado.”

Citações Da Bíblia sobre Esperança em abril

Aqui reunimos os melhores versículos bíblicos positivos para encorajá-lo na fé e na devoção à vontade de Deus. Esperamos que essas escrituras elevem seu espírito e o lembrem de “alegrar-se sempre no Senhor”. (Filipenses 4:4)

Salmo 125:1

Conceitos de Versículos

Uma canção de subidas.

Aqueles que confiam no Senhor

São como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre.

Salmo 25:4-5

Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor ;

Ensina-me Teus caminhos.

Guia-me na tua verdade e ensina-me,

pois tu és o Deus da minha salvação;

Por Ti espero o dia todo.

Salmo 56:4

Conceitos de Versículos

Em Deus, cuja palavra louvo,

em Deus confio;

Não terei medo.

O que um mero homem pode fazer comigo?

Salmo 71:5

Conceitos de Versículos

Pois você é minha esperança;

Ó Senhor Deus , Tu és a minha confiança desde a minha juventude.

João 14:27

Conceitos de Versículos

A paz deixo com você; Minha paz eu te dou; não como o mundo dá, eu dou a você. Não deixe seu coração ficar perturbado, nem tenha medo.

João 16:33

Conceitos de Versículos

Estas coisas vos tenho falado, para que em Mim tenhais paz. No mundo você tem tribulações, mas tenha coragem; Eu superei o mundo."

Romanos 12:12

Conceitos de Versículos

alegres na esperança, perseverantes nas tribulações, dedicados à oração,

1 Timóteo 6:17

Conceitos de Versículos

Instrua aqueles que são ricos neste mundo a não serem vaidosos ou a fixarem sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos fornece ricamente todas as coisas para desfrutarmos.

Hebreus 4:15

Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado.

Filipenses 4:6

Não fique ansioso por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus.

Romanos 15:13

Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé, para que pelo poder do Espírito Santo vocês sejam abundantes em esperança.

Jeremias 29:11 ESV / 22 votos úteis

Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor , planos de bem-estar e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança.

Provérbios 17:22

O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos.

Romanos 8:25

Mas se esperamos o que não vemos, esperamos com paciência.

Atos 17:10-11

Os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas à noite para Beréia e, quando chegaram, foram à sinagoga judaica. Ora, esses judeus eram mais nobres do que os de Tessalônica; eles receberam a palavra com todo o entusiasmo, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim.

Romanos 8:7

Pois a mente que está voltada para a carne é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus; na verdade, não pode.

Salmo 46:10

“Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra!”