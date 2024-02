Bem-Vindo fevereiro de 2024: frases para um mês abençoado

O que você faz no início do novo mês? Motivando-se para novos começos? Seja o que for que você sinta nos próximos 29 dias, vamos abraçá-lo com positividade e uma mentalidade mais forte com a ajuda de nossas frases de fevereiro.

Melhores frases de fevereiro para ter esperança

“Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita.” - Martin Luther King Júnior.

“Uma pilha inteira de memórias nunca equivale a uma pequena esperança.” -Charles M. Schulz

"Esperança é um sonho acordado." - Aristóteles

“Um bom professor pode inspirar esperança, despertar a imaginação e incutir o amor pela aprendizagem.” -Brad Henry

“Precisamos de esperança, caso contrário não poderemos suportar.” -Sarah J. Maas

“Quando você estiver no fim da corda, dê um nó e segure.” - Theodore Roosevelt

“É sempre importante saber que você fez o máximo que podia. Mas não deixe de ter esperança, ou não adianta fazer nada. Esperança, esperança até o fim. -Charles Dickens

“Talvez nem sempre você tenha uma vida confortável e nem sempre consiga resolver todos os problemas do mundo de uma vez, mas nunca subestime a importância que pode ter, porque a história nos mostrou que a coragem pode ser contagiante, e a esperança pode ganhar vida própria.” - Michelle Obama

“Viver sem esperança é deixar de viver.” -Fiódor Dostoiévski

“Esperança é alcançar o desejo com expectativa do bem. É uma característica de todos os seres vivos.” -Edward S. Ame

“Todas as grandes coisas são simples e muitas podem ser expressas numa única palavra: liberdade, justiça, honra, dever, misericórdia, esperança.” -Winston Churchill

“A esperança é companheira do poder e mãe do sucesso; pois quem tanto espera tem dentro de si o dom dos milagres.” -Samuel sorri

“A esperança está nos sonhos, na imaginação e na coragem daqueles que ousam transformar sonhos em realidade.” -Jonas Salk

“A esperança é a única abelha que produz mel sem flores.” -Robert Green Ingersoll

“A esperança é aquela coisa com penas que pousa na alma e canta a melodia sem palavras e nunca para.” -Emily Dickinson

“Mas eu sei, de alguma forma, que só quando está escuro o suficiente você pode ver as estrelas.” - Martin Luther King Júnior.

“Esperança é poder ver que há luz apesar de toda a escuridão.” -Desmond Tutu

“O mínimo que você pode fazer na vida é descobrir o que você espera. E o máximo que você pode fazer é viver dentro dessa esperança. Não admirá-lo à distância, mas viver nele, sob seu teto.” - Bárbara Kingsolver

“Nunca houve uma noite ou um problema que pudesse derrotar o nascer do sol ou a esperança.” — Bernard Williams

“Lembre-se: a esperança é uma coisa boa, talvez a melhor das coisas, e nenhuma coisa boa morre.” -Stephen King

“O sonho é portador de uma nova possibilidade, do horizonte ampliado, da grande esperança.” -Howard Thurman

“Mantenha um pouco de fogo aceso; por menor que seja, por mais oculto que seja.” -Cormac McCarthy

Frases curtas para começar fevereiro

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no primeiro mês de 2024.

Olá, fevereiro! Seja bom para mim!

Desejo que a alegria vire rotina

Que novas alegrias surjam em fevereiro, preenchendo nossas vidas de amor e paz

Olá fevereiro. Por favor, seja incrível!

Bem-vindo fevereiro, um dia de cada vez.

Olá fevereiro! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

Desejo que a felicidade seja regra no mês de fevereiro

O mês de fevereiro chegou para renovar a fé e a esperança de dias melhores

Vamos dar as boas-vindas a fevereiro e aproveitar todas as oportunidades para mostrar amor a todos que encontrarmos.

Olá, fevereiro! Traga amor e felicidade em nossas vidas

Chegou o Carnaval! Vamos ser felizes!

Novo mês, novas intenções, novos objetivos, novo amor, nova luz e novos começos

Citações Da Bíblia sobre esperança

Compartilhe essas promessas de esperança e novos começos com seus amigos e familiares.

“'Pois eu conheço os planos que tenho para vocês', diz o Senhor, 'planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro.'” - Jeremias 29:11

“Entrai pelas suas portas com ações de graças e pelos seus átrios com louvor; dai-lhe graças e louvai o seu nome.” - Salmo 100:4

“Por causa do grande amor do Senhor não somos consumidos, pois suas compaixões nunca falham. Eles são novos todas as manhãs; grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: ‘O Senhor é a minha porção; portanto, esperarei por ele.'” - Lamentações 3:22-24

“Você foi ensinado, no que diz respeito ao seu antigo modo de vida, a abandonar o seu antigo eu, que está sendo corrompido por seus desejos enganosos; ser renovado na atitude de suas mentes; e revestir-se do novo eu, criado para ser como Deus em verdadeira justiça e santidade”. - Efésios 4:22-24

“Não fiquem ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.” - Filipenses 4:6

“Toda dádiva boa e perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras inconstantes.” - Tiago 1:17

