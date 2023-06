Entre em um novo mês com positividade.

Bem-Vindo Junho: 50 frases do novo mês cheio de esperança

O início de um novo mês também significa que é hora de recomeçar, então, nesse momento, as frases de junho de 2023 podem inspirar este período. Por isso. reunimos um série de citações para entrar neste mês com as intenções certas, esperança renovada e fortes motivações.

Frases de junho para inspiração

Se você está procurando frases para maio, esta seção é para você:

“Novo mês, novas intenções, novos objetivos, novo amor, nova luz e novos começos.” ― April Mae Monterrosa

Um momento perfeito para MUDAR as coisas, lembrando-se sempre de manter os pés no chão” ― Charmaine J Forde

“Cada momento é um novo começo.” – TS Eliot

“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.” – Lao Tzu

“Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.” – Jorge Eliot

“ Um novo mês marca um novo começo e um recomeço.” – Winifred Kal

“Não importa o quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

“Um brinde a um novo mês e outra chance para acertarmos.” – Oprah Winfrey

“Nada no universo pode impedir você de deixar ir e começar de novo.” – Guy Finley

“Desejo-lhe um lindo novo mês desde o primeiro dia deste mês até o último dia.” – JK Rowling

“O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” – JP Morgan

“Nada está predestinado. Os obstáculos do seu passado podem se tornar os portais que levam a novos começos.” -Ralph Blum

“Deixe a partir deste mês seus dias se tornarem mais felizes, gratificantes, cheios de propósito, satisfatórios e alegres.” – Rajesh Goyal

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final.” – Carl Bardo

“Todo dia é uma chance de recomeçar. Não se concentre nas falhas de ontem, comece hoje com pensamentos e expectativas positivas.” – Catherine Pulsifer

“Que este novo mês traga grandes milagres, novas aventuras, descobertas incríveis, novas visões e maiores bênçãos para você e seus entes queridos.” – Rajesh Goyal

“Continue começando e falhando. Cada vez que você falhar, comece tudo de novo e ficará mais forte até atingir um objetivo – não aquele com o qual você começou, talvez, mas um que você ficará feliz em lembrar. – Anne Sullivan

“O começo é a parte mais importante do trabalho.” — Platão

“Aprenda com o ontem, viva o hoje, espere pelo amanhã. O importante é não parar de questionar.” – Albert Einstein

“Pare por um momento para apreciar a beleza da natureza. Reserve um tempo para simplesmente respirar. E, acima de tudo, lembre-se de que não há erros na vida…”

— Bob Ross

“Se consegues sonhar consegues fazê-lo.” —Walt Disney

“Se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje, mas faça o que fizer, você tem que seguir em frente.” – Martin Luther King Júnior.

“Eu não meço o sucesso de um homem pela altura que ele sobe, mas pelo quão alto ele salta quando atinge o fundo.”

— George S. Patton

“Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo.” — Mahatma Ghandi

“Um bom plano, executado violentamente agora, é melhor do que um plano perfeito na próxima semana.” — George S. Patton

“Um dos maiores arrependimentos da vida é ser o que os outros gostariam que você fosse, em vez de ser você mesmo.” ― Shannon L. Alder

Mensagens curtas de frases de junho

– Olá junho! Surpreenda-me.

– Adeus maio, olá junho.

– Olá, junho. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

– Adeus maio, obrigado pelas memórias. Oi junho, estou ansioso para fazer novas.

– Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

– Olá, junho! Seja bom para mim!

– Olá, junho. Por favor, seja incrível!

– Mantenha a calma e olá, junho!

– Olá, junho! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

– Dando as boas-vindas ao mês de junho

– Bem-vindo junho! É bom te ver!

– Dando as boas-vindas a junho, um dia de cada vez

– Bem-vindo maio: agora vá fazer o que você faz de melhor

– Feliz por receber junho

Citações Da Bíblia Sobre Esperança em Junho

As seguintes citações de esperança foram extraídas diretamente das escrituras. Adicione-os às suas orações diárias ou a uma nova cruz na parede para lembrá-lo do poder da esperança.

“Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias; correrão e não se cansarão, caminharão e não se cansarão. – Isaías 40:31

“’Pois eu conheço os planos que tenho para vocês’, declara o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar a vocês esperança e um futuro.’” – Jeremias 29:11

“A eles Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória.” – Colossenses 1:27

“Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.” – Romanos 15:13

“Agora eu sei em parte; então conhecerei plenamente, assim como sou plenamente conhecido. E agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor; mas o maior deles é o amor.” – 1 Coríntios 13:13

“Você estará seguro, porque há esperança; você olhará ao seu redor e descansará em segurança. “ – Jó 11:18-19

