Entre em um novo mês com positividade.

Bem-Vindo Maio: 40 frases do novo mês cheio de esperança

O início de um novo mês também significa que é a hora de recomeçar, e as frases de maio podem inspirar este período. Por isso. reunimos um série de citações para entrar neste mês com as intenções certas, esperança renovada e fortes motivações.

Frases de maio para inspiração

Se você está procurando frases para maio, esta seção é para você:

“Novo mês, novas intenções, novos objetivos, novo amor, nova luz e novos começos.” ― April Mae Monterrosa

Um momento perfeito para MUDAR as coisas, lembrando-se sempre de manter os pés no chão” ― Charmaine J Forde

“Cada momento é um novo começo.” - TS Eliot

“Uma jornada de mil milhas começa com um único passo.” – Lao Tzu

“Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido.” – Jorge Eliot

“ Um novo mês marca um novo começo e um recomeço.” – Winifred Kal

“Não importa o quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

“Um brinde a um novo mês e outra chance para acertarmos.” – Oprah Winfrey

“Nada no universo pode impedir você de deixar ir e começar de novo.” – Guy Finley

“Desejo-lhe um lindo novo mês desde o primeiro dia deste mês até o último dia.” - JK Rowling

“O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” - JP Morgan

“Nada está predestinado. Os obstáculos do seu passado podem se tornar os portais que levam a novos começos.” -Ralph Blum

“Deixe a partir deste mês seus dias se tornarem mais felizes, gratificantes, cheios de propósito, satisfatórios e alegres.” – Rajesh Goyal

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final.” – Carl Bardo

“Todo dia é uma chance de recomeçar. Não se concentre nas falhas de ontem, comece hoje com pensamentos e expectativas positivas.” – Catherine Pulsifer

“Que este novo mês traga grandes milagres, novas aventuras, descobertas incríveis, novas visões e maiores bênçãos para você e seus entes queridos.” – Rajesh Goyal

“Continue começando e falhando. Cada vez que você falhar, comece tudo de novo e ficará mais forte até atingir um objetivo - não aquele com o qual você começou, talvez, mas um que você ficará feliz em lembrar. – Anne Sullivan

"O começo é a parte mais importante do trabalho." — Platão

"Aprenda com o ontem, viva o hoje, espere pelo amanhã. O importante é não parar de questionar." - Albert Einstein

"Pare por um momento para apreciar a beleza da natureza. Reserve um tempo para simplesmente respirar. E, acima de tudo, lembre-se de que não há erros na vida..."

— Bob Ross

"Se consegues sonhar consegues fazê-lo." —Walt Disney

"Se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então ande. Se você não pode andar, então rasteje, mas faça o que fizer, você tem que seguir em frente." - Martin Luther King Júnior.

"Eu não meço o sucesso de um homem pela altura que ele sobe, mas pelo quão alto ele salta quando atinge o fundo."

— George S. Patton

"Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo." — Mahatma Ghandi

"Um bom plano, executado violentamente agora, é melhor do que um plano perfeito na próxima semana." — George S. Patton

“Um dos maiores arrependimentos da vida é ser o que os outros gostariam que você fosse, em vez de ser você mesmo.” ― Shannon L. Alder

Mensagens curtas de maio

- Olá maio! Surpreenda-me.

- Adeus abril, olá maio.

- Olá, maio. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

- Adeus abril, obrigado pelas memórias. Oi maio, estou ansioso para fazer novas.

- Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

- Olá, maio! Seja bom para mim!

- Olá, maio. Por favor, seja incrível!

- Mantenha a calma e olá, maio!

- Olá, maio! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

- Dando as boas-vindas ao mês de maio

- Bem-vindo maio! É bom te ver!

- Dando as boas-vindas a maio, um dia de cada vez

- Bem-vindo maio: agora vá fazer o que você faz de melhor

- Feliz por receber maio

