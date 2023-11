Bem-Vindo novembro: 64 frases para um mês de bençãos

O que você faz no início do novo mês? Motivando-se para novos começos? Planejando o próximo mês? Ou você ainda está desligado do passado? As frases e versículos da bíblia podem ajudar a dar boas-vindas ao mês de novembro de 2023.

Melhores frases de novembro para inspiração 2023

Se você está procurando uma ótima citação sobre novembro para se inspirar ou como uma forma de dar as boas-vindas ao mês de novo, deve encontrar o que está procurando.

1. “Novo mês, novo começo, nova mentalidade, novo foco , novo começo, novas intenções, novos resultados.” Anônimo

2. “Desejo a você um lindo mês novo, do primeiro dia deste mês até o último dia.” - JK Rowling

3. “O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” - JP Morgan

4. “Novo mês. Nova mentalidade. Nova intenção.” Anônimo

5. “Rejeite toda a sua confusão. Um novo mês está chegando para substituir todas as probabilidades por inúmeras oportunidades.” Anônimo

Citações do novo mês sobre sucesso - "Elimine toda a sua confusão. Um novo mês está chegando para substituir todas as probabilidades por inúmeras oportunidades." Anônimo

6. “Feliz mês novo para você! Que cada dia do próximo mês traga a santa bênção de Deus e o proteja de todo o mal.” Anônimo

7. “Felicidades por um novo mês e mais uma chance para acertarmos.” Oprah Winfrey

8. “Ao começar o novo mês, aqui estão os meus desejos para você: Que você continue feliz o mês inteiro, que aprenda coisas novas todos os dias! Feliz novo mês." Anônimo

9. “Um novo mês marca um novo começo e um novo começo.” Winifred Kal

10. “Deixe o passado para trás. Abrace o novo mês. Que você tenha lindos dias pela frente. Anônimo

Citações do novo mês sobre sucesso - "Deixe o passado para trás. Abrace o novo mês. Que você tenha lindos dias pela frente." Anônimo

11. “Olhe sempre para o futuro. Encha os olhos e o coração de motivação, esforce-se e aumente as suas capacidades para alcançar o que deseja. Que você ganhe confiança e acredite no que faz. Feliz novo mês." Todas as notícias da Nigéria

12. “Nunca é tarde para sonhar ou traçar uma nova meta. Feliz novo mês." Anônimo

13. “Cada momento é um novo começo. Feliz novo mês!" Anônimo

14. “Neste mês de fevereiro, oro para que Deus amplie meus horizontes e me abençoe além da medida. Feliz mês novo para um novo eu.” Anônimo

15. “Pois as palavras do mês passado pertencem à linguagem do mês passado e as palavras do próximo mês aguardam outra voz. Feliz novo mês!" Anônimo

Citações do novo mês sobre sucesso - "Pois as palavras do mês passado pertencem à linguagem do mês passado e as palavras do próximo mês aguardam outra voz. Feliz mês novo!" Anônimo

16. “Que este novo mês seja repleto de bênçãos, crescimento e boas notícias.” O Clube do Sucesso Feminino

17. “Que todos os seus dias deste mês sejam incríveis! Feliz novo mês." Motivação e Amor

18. “Felicidade e prosperidade serão suas. Espero que este novo mês traga tudo o que você deseja.” Anônimo

19. “Novo mês, novas metas, nova mentalidade, novo foco, novas intenções, novos resultados.” Anônimo

20. “Feliz mês novo. É um novo começo, aproveite ao máximo. Estabeleça metas, trabalhe duro e alcance-as. Continue trabalhando para um futuro melhor.” Saudações do Evento

Citações do novo mês sobre sucesso - "Feliz mês novo. É um novo começo, aproveite ao máximo. Estabeleça metas, trabalhe duro e alcance-as. Continue trabalhando para um futuro melhor." Saudações do Evento

21. “Olá, março! Feliz novo mês! Que Deus torne este mês ótimo para você e restaure tudo o que estava quebrado em sua vida e te faça novo novamente.” Citações de experiência de vida

22. “Sua saída é favorecida, sua entrada é abençoada e seu trabalho manual prosperará além de sua imaginação durante todos os dias deste novo mês. Envio meu amor para recebê-los no novo mês.” Anônimo

23. “Bem-vindo abril. Novo mês, novo capítulo, nova página e novos desejos. Que o mês lhe dê coragem, força, confiança, paciência, amor próprio e paz interior. Que todos os dias de abril preencham seus dias com esperança, amor, sol e energia. Que haja alegria, diversão e risos.” Anônimo

24. “Feliz mês novo! Que o novo mês abra portas de oportunidades para você.” Saudações matinais

25. “Neste novo mês, rezo para que você tenha sucesso em tudo o que faz e continue se fortalecendo a cada dia para que nada possa derrubá-lo.” Anônimo

Citações do novo mês sobre sucesso - "Neste novo mês, rezo para que você encontre sucesso em tudo o que faz e continue se fortalecendo a cada dia para que nada seja capaz de derrubá-lo." Anônimo

26. “Feliz mês novo. Um novo mês significa um novo começo, uma nova esperança e uma nova chance de tornar todas as coisas possíveis.” Anônimo

27. “Oro para que este novo mês lhe traga mais bênçãos e prosperidade do que nunca. Feliz Mês Novo, meu amor. Anônimo

28. “É o primeiro dia do novo mês. Olhe para os próximos dias com novas intenções e novos sonhos. É hora de cumpri-los.” Saudações do Evento

29. “Olá, setembro. Um novo mês está diante de nós, um antigo ficou para trás. O único desejo que tenho para você é que setembro seja gentil. Desejo a todos os meus familiares e amigos um mês maravilhoso pela frente.” Palavras de sabedoria de Dave

30. “Que todos os dias deste novo mês sejam cheios de felicidade e amor. Que você viva cada dia deste novo mês ao máximo e não se arrependa de suas decisões, escolhas e ações.” Citação

Citações do novo mês sobre sucesso - "Que cada dia deste novo mês seja cheio de felicidade e amor. Que você viva cada dia deste novo mês ao máximo e não se arrependa de suas decisões, escolhas e ações." Cotação

31. “Que este novo mês seja como uma barreira para você – quando você passar por cima dele, seus problemas serão resolvidos e somente as coisas boas entrarão em sua vida. Feliz mês novo para você! Anônimo

32. “Feliz Mês Novo! O que quer que o novo mês traga para você, seja bom ou ruim; sempre mantenha esse sorriso em seu rosto, não importa o que aconteça.” Anônimo

33. “O novo mês traz novas oportunidades, novas ideias, novas expectativas. Desejo que você aproveite ao máximo, tenha um ótimo mês!” Anônimo

34. “Que este novo mês lhe traga felicidade e paz. Que este novo mês seja o início de coisas novas em sua vida. Que você alcance tudo o que seu coração deseja. Feliz novo mês." Anônimo

35. “Deus nos abençoou com mais um mês nesta linda terra, então sejamos gratos a Ele e humildes uns com os outros. Feliz novo mês!" Anônimo

>> mensagens inspiradoras

Mensagens curtas de frases de novembro

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no penúltimo mês de 2023.

Olá novembro! Surpreenda-me.

Olá, novembro. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

Adeus setembro, obrigado pelas memórias. Oi outubro, estou ansioso para fazer novas.

Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

Olá, novembro. Por favor, seja incrível!

Mantenha a calma e olá novembro!

Olá, novembro! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

Sendo feliz e dando as boas-vindas ao mês de novembro

Bem-vindo novembro! É bom te ver! Seja de paz

Dando as boas-vindas a novembro, um dia de cada vez

Bem-vindo novembro: agora vá fazer o que você faz de melhor

Feliz por receber novembro. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

“Respire a doçura que paira em novembro.”

Adeus outubro e um grande olá para novembro.”

Citações Da Bíblia sobre Esperança em novembro

1. Êxodo 12:2

"Este mês será o começo dos meses para você..."

2. Lamentações 3:22–23

"O amor inabalável do Senhor nunca cessa; suas misericórdias nunca terminam; elas são novas a cada manhã; grande é a sua fidelidade."

3. Isaías 43:18-19

"Não te lembres das coisas passadas, nem consideres as coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova; agora surge, você não percebe? Abrirei um caminho no deserto e rios no deserto."

4. Romanos 8:31

"O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?"

5. Malaquias 4:2

"Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura em suas asas. Vocês sairão saltando como bezerros do estábulo."

6. Jeremias 29:11

“Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de bem-estar e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança.”

7. Salmo 121:1–8

"Um Cântico de Subidas. Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que o teu pé se mova; aquele que te guarda não sono. Eis que aquele que guarda Israel não tosquenecerá nem dormirá. O Senhor é o teu guardião; o Senhor é a tua sombra à tua direita. …"

8. Ezequiel 36:26

"E eu lhe darei um novo coração e um novo espírito colocarei dentro de você..."

9. Apocalipse 21:4

"Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas anteriores já passaram."

10. Salmo 40:3

"Ele colocou um novo cântico em minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão, e confiarão no Senhor."

11. Filipenses 3:13–14

"Irmãos, não considero que isso seja meu. Mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo, para o prêmio da soberana chamada de Deus em Cristo. Jesus."

12. Efésios 4:22–24

“Despojem-se do seu velho eu, que pertence ao seu antigo modo de vida e está corrompido por desejos enganosos, e sejam renovados no espírito de suas mentes, e revestam-se do novo eu, criado à semelhança de Deus na verdadeira justiça e santidade."

13. Lucas 7:47

"Por isso eu te digo: os pecados dela, que são muitos, estão perdoados - pois ela amou muito. Mas quem é pouco perdoado, pouco ama."

14. Jó 8:7

"E embora o seu começo tenha sido pequeno, seus últimos dias serão muito grandes."

15. Apocalipse 21:5

"E aquele que estava sentado no trono disse: "Eis que estou fazendo novas todas as coisas." Também disse: "Escreva isto, pois estas palavras são confiáveis ​​e verdadeiras."

Feliz novo mês!