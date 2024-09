Bem-vindo setembro: 40 frases para um mês abençoado em 2024

Entre em um novo mês com positividade. Mais de 40 citações de novo mês para motivação, felicidade e esperança

Temos um novo mês pela frente e com o charme da primavera. Animados? As frases e versículos da bíblia podem ajudar para que o mês de setembro de 2024 seja bem-vindo, com fé e positividade.

Melhores frases de bem-vindo setembro

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você no mês 9 de 2024.

"Um brinde a um novo mês de oportunidades infinitas!"

"Que o início deste mês seja o catalisador para suas maiores conquistas."

"Este é um mês feito sob medida para seu sucesso e bem-estar."

"Que a virada da página do calendário lhe traga um renovado senso de propósito e alegria."

Olá setembro! Surpreenda-me.

Olá, setembro. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

Adeus agosto, obrigado pelas memórias. Oi setembro, estou ansioso para fazer novas.

Novo mês, um novo começo, nova mentalidade, novo foco, novo começo, novas intenções, novos resultados.

Olá, setembro! Seja bom para mim!

Olá, setembro. Por favor, seja incrível!

Mantenha a calma e olá setembro!

Setembro: traga amor e felicidade em nossas vidas.

Sendo feliz e dando as boas-vindas ao mês de setembro

Bem-vindo março! É bom te ver! Seja de paz

Dando as boas-vindas a setembro, um dia de cada vez

Bem-vindo setembro: agora vá fazer o que você faz de melhor

Feliz por receber setembro. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

“Respire a doçura que paira em setembro.”

Adeus fevereiro e um grande olá para setembro.”

"Olá setembro! Seja um mês de paz e amor.”

“É a natureza do mundo. Uma coisa permanece e outra se foi.”

“Olá, setembro. Um brinde a um mês emocionante, alegre, agradável, pacífico e abençoado.”

Mensagens de bem-vindo setembro

Que este novo mês lhe traga força e coragem para superar quaisquer desafios que surjam em seu caminho.

Que você encontre paz e felicidade em todas as situações. Feliz mês novo!

Desejando a você um mês cheio de favores e bênçãos divinas. Que todas as suas preces sejam respondidas e todos os seus sonhos se realizem. Feliz mês novo!

Que setembro o aproxime de Deus e aprofunde sua fé. Que seja um mês de crescimento espiritual e iluminação. Feliz mês novo!

Feliz mês novo! Que a graça e a misericórdia de Deus estejam com você durante este mês e além. Que Ele o guie e proteja em tudo o que você fizer.

Ao entrarmos em setembro, que o amor de Deus brilhe sobre você e encha seu coração de alegria. Que Ele o abençoe abundantemente e lhe conceda todos os desejos do seu coração. Feliz mês novo!

Espero que você tenha um mês cheio de bênçãos de Deus e favor divino. Que Ele o cubra com Seu amor e graça. Feliz mês novo!

Que este novo mês o aproxime do propósito de Deus para sua vida. Que você encontre força e inspiração em Sua palavra.

Que a paz e a alegria de Deus encham seu coração em setembro e que Sua presença esteja sempre com você. Que Ele lhe conceda sucesso em todos os seus empreendimentos.

Ao começarmos st, que a luz de Deus brilhe sobre você e o guie no caminho certo. Que Ele o abençoe abundantemente e o mantenha seguro. Feliz mês novo!

Desejando a você um mês cheio de orações respondidas e avanços divinos. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você e sua família. Feliz mês novo!

Citações curtas para um novo mês

“Não importa quão difícil seja o passado, você sempre pode começar de novo.” – Buda

“Um brinde a um novo mês e a outra oportunidade para acertarmos.” ― Oprah Winfrey

“Nada no universo pode impedir você de deixar ir e recomeçar.” – Guy Finley

“Desejo a você um lindo mês novo, do primeiro ao último dia deste mês.” – J.K. Rowling

“O primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar onde está.” – JP Morgan

“Nada é predestinado. Os obstáculos do seu passado podem se tornar os portais que levam a novos começos.” – Ralph Blum

“Que a partir deste mês seus dias se tornem mais felizes, gratificantes, cheios de propósito, satisfatórios e alegres.” – Rajesh Goyal

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final.” – Carl Bard

“Todo dia é uma chance de começar de novo. Não foque nos fracassos de ontem, comece hoje com pensamentos e expectativas positivas.” – Catherine Pulsifer

“Que este novo mês traga grandes milagres, novas aventuras, avanços incríveis, novas visões e maiores bênçãos para você e seus entes queridos.” – Rajesh Goyal

“Continue começando e falhando. Cada vez que você falhar, comece tudo de novo, e você ficará mais forte até ter alcançado um propósito — não aquele com o qual você começou, talvez, mas um que você ficará feliz em lembrar.” – Anne Sullivan