Dia da amizade frases: 4 apps para enviar mensagens aos amigos

Em 14 de fevereiro, os americanos celebram o amor e a amizade trocando cartões, flores e mensagens. No Brasil, 20 de julho é a data mais popular para homenagear os amigos, mas internacionalmente, 14 de fevereiro também é considerado o Dia da Amizade, ideal para enviar declarações para os amigos mais queridos. Por isso, reunimos 4 apps para elaborar frases no Dia da Amizade.

Dia da Amizade frases – 4 aplicativos de mensagens

Frases de Amizade – Amigos, Mensagens e Poemas – Esse app gratuito para Android reúne mais de 10 mil frases, mensagens e poemas sobre amizade. Separadas por categorias, as mensagens podem ser salvas no smartphone e compartilhadas com seus amigos.

Mensagens Bonitas e Prontas – Com mais de 7 mil frases, esse aplicativo tem um diferencial: oferece mensagens em Português e em Inglês. Ele é para telefones Android e iOS e tem um histórico de mensagens, que permite encontrar o que já foi criado anteriormente.

Mensagens Prontas, Frases, Status e Legendas – O aplicativo para Android reúne milhares de mensagens separadas por categoria, o que facilita a busca. Em “Amizade”, o usuário encontra frases bonitas e prontas para compartilhar com os melhores amigos. É organizado e funcional.

Status Pronto – Esse é exclusivo para dispositivos iOS e também conta com mensagens separadas por categorias. Além das frases prontas para status, é possível criar imagens personalizadas com fotos e frases para compartilhar pelas redes sociais com seus melhores amigos.

Frases sobre amizade

Embora tenha datas diferentes de celebração, o Dia da Amizade é o momento ideal para enviar mensagens com frases para os amigos mais próximos. Mas o que dizer para eles nesta data especial? Selecionamos algumas frases sobre amizade, confira:

“A amizade é um amor que nunca morre.” (Mario Quintana)

“Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto.” (Francis Bacon)

“Quando defendemos os nossos amigos, justificamos a nossa amizade.” (Marquês de Maricá)

“As palavras de amizade e conforto podem ser curtas e sucintas, mas o seu eco é infindável.” (Madre Teresa de Calcutá)

“A amizade é uma alma com dois corpos.” (Aristóteles)

“A amizade é como os títulos honoríficos: quanto mais velha, mais preciosa.”(Goethe)

“A verdadeira amizade significa unir muitos corações e corpos num coração e num espírito.” (Pitágoras)

“Mais prudente do que o amor, a amizade dispensa os juramentos.” (Maurice Chapelan)

“A amizade de um grande homem é um benefício dos deuses.” (Voltaire)

Qual a história do dia da amizade

Segundo reza a lenda, depois que a segunda guerra mundial acabou, um dentista argentino chamado Enrique Febbaro queria celebrar a amizade. Mas, devido ao pós-guerra, que ainda significava muita dor e tristeza, Enrique não teve sucesso em instituir a celebração da amizade.

No entanto, na década de 1960, ele começou a divulgar o lema “Meu amigo é meu mestre, meu discípulo e meu companheiro”. Timidamente, o Dia da Amizade foi ganhando notoriedade na Argentina e, depois, no mundo. Há ainda quem diga que a data está ligada ao Dia de São Valentim, ou Dia do Amor.

