Dia de São Valentim: o que é a data celebrada em vários países

Pelo mundo afora, 14 de fevereiro tem um significado especial. Neste dia, países como Argentina, Estados Unidos, Espanha, Portugal e França, por exemplo, celebram o Dia de São Valentim (ou Valentine’s Day, em inglês). A data foi escolhida em homenagem a um bispo da Igreja Católica chamado Valentim. Saiba o que é o Dia de São Valentim e porque ele é comemorado neste dia.

Dia de São Valentim é o Dia dos Namorados

O Dia de São Valentim, comemorado em 14 de fevereiro, é comemorado o Dia dos Namorados em vários lugares do mundo. Mas quem é esse santo misterioso e de onde vieram essas tradições?

Nos países que celebram o Valentine’s Day em 14 de fevereiro, a data é antiga – começou a ser comemorada ainda no século 5. Mais de dois séculos antes, durante o Império Romano, o bispo Valentim foi preso e condenado à morte porque celebrava casamentos às escondidas. Naquele tempo, o matrimônio foi proibido pelo imperador Cláudio II, que acreditava que soldados solteiros eram mais úteis na guerra.

Valentim morreu no dia 14 de fevereiro do ano de 270 d.C., mas antes recebeu muitas flores e cartas de pessoas que acreditavam no amor. Na prisão, se apaixonou pela filha de um dos carcereiros, que era cega. Segundo a lenda, ela voltou a enxergar devido a um milagre de Valentim. Antes de morrer, ele enviou uma carta à amada e assinou “De seu Valentim”, nome que passou a ser considerado sinônimo de namorado.

No Brasil, o dia 12 de junho foi uma sugestão do publicitário João Dória, pai do atual governador de São Paulo, que à época foi contratado por uma loja para melhorar as vendas no mês de junho, considerado fraco para o comércio. O dia 12 foi escolhido por ser a véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido na tradição católica como o santo casamenteiro.

Por que comemoramos o Dia dos Namorados?

Um professor de inglês da Universidade do Kansas, o falecido Jack B. Oruch , tinha uma teoria diferente, observa o Times : Por meio de pesquisas, ele determinou que o poeta Geoffrey Chaucer ligou o amor a São Valentim pela primeira vez em seu século XIV. trabalha “O Parlamento das Foules” e “A Queixa de Marte”. Portanto, Oruch afirmou que Chaucer inventou o Dia dos Namorados como o conhecemos hoje. (Na época em que Chaucer escreveu, 14 de fevereiro também era considerado o primeiro dia da primavera na Grã-Bretanha, porque era o início da estação de acasalamento dos pássaros – perfeitamente apropriado para uma celebração de afeto.)

Se Geoffrey Chaucer pode ou não ser totalmente creditado, é verdade que ele e seu colega escritor Shakespeare popularizaram as associações amorosas em torno do Dia dos Namorados. Logo, as pessoas começaram a escrever e trocar cartas de amor para comemorar o Dia dos Namorados e, no início da década de 1910, uma empresa americana que um dia se tornaria a Hallmark começou a distribuir seus “cartões de Dia dos Namorados” mais oficiais. Flores, doces, joias e muito mais se seguiram, e o resto, é claro, é história.

Qual é o papel do Cupido no Dia dos Namorados?

Não é tudo sobre São Valentim! Cupido – aquele bebê alado frequentemente visto nos cartões e parafernália do Dia dos Namorados – é outro símbolo desse feriado cheio de amor, e é fácil entender o porquê. Na mitologia romana, Cupido era filho de Vênus, deusa do amor e da beleza. Ele era conhecido por atirar flechas em deuses e humanos, fazendo com que eles se apaixonassem instantaneamente um pelo outro. Embora não esteja claro exatamente quando Cupido foi trazido para a história do Dia dos Namorados, certamente está claro o porquê.

Dia Internacional do Amor

Não é apenas o Dia de São Valentim que é celebrado em 14 de fevereiro. No mundo todo, comemora-se também o Dia Internacional do Amor, data em que muitas pessoas declaram seu amor a amigos e familiares, por exemplo. Mas embora não seja Dia dos Namorados no Brasil, por aqui a data também vem ganhando força especialmente entre casais.

Como resultado, a tradição estrangeira vem aquecendo o comércio, assim como já acontece com a Black Friday e o Halloween (Dia das Bruxas), datas tipicamente norte-americanas adotadas por aqui. Segundo números do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), só em 2020 o mercado de flores movimentou cerca de R$ 9,6 bilhões no Brasil. A título de comparação, em 2016, os norte-americanos gastaram no US$ 19,7 bilhões no Dia de São Valentim, o que é um resultado recorde segundo a associação varejista do país.

Aplicativos para criar mensagens de Valentine’s Day

Conheça dois aplicativos para criar mensagens e enviar para quem você ama no Dia de São Valentim:

Mensagens e Frases de Amor – Disponível para Android e com boa avaliação dos usuários, esse app tem diversas opções de frases para namorados, mães, pais, amigos, etc. As frases são separadas por categorias e podem ser compartilhadas por WhatsApp, Facebook e Instagram.

Frases de Amor / Mensagens de Amor – Esse aplicativo é para os dispositivos iOS e conta com citações de pensadores famosos em Português. É fácil de usar e permite que a mensagem seja salva no smartphone, permitindo assim que ela seja compartilhada como o usuário quiser.