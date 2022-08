Dia dos pais é feriado nacional ou ponto facultativo em 2022?

No Brasil, o Dia dos Pais é sempre comemorado no segundo domingo do mês de agosto. Em 2022, a celebração vai cair no dia 14, e uma dúvida que costuma surgir é se Dia dos Pais é feriado nacional ou ponto facultativo. Então, saiba mais sobre a história desta data.

Dia dos Pais é feriado?

Apesar de ser um momento importante para celebrar e agradecer a todas as figuras paternas, o Dia dos Pais não é feriado nacional. No Brasil, a data não é considerada nem ponto facultativo, e por isso não está presente no calendário de feriados de 2022, divulgado pelo Ministério da Economia em dezembro do ano passado.

No entanto, como no Brasil ela é celebrada sempre no segundo domingo de cada mês, acaba coincidindo como um dia tradicional de descanso para grande parte da população. Assim, o dia 14 de agosto será um momento especial para que os filhos demonstrem sua admiração e presenteiem suas mães por tudo que elas têm feito.

No ano que vem, o dia dos pais no Brasil será em 13 de agosto.

Frases do Dia dos Pais

“Pai: o primeiro herói de um filho, o primeiro amor de uma filha.” -Desconhecido

“O poder de um pai na vida de uma criança é incomparável.” —Justin Ricklefs

“É um pai sábio que conhece seu próprio filho.” —William Shakespeare

“Um pai é mais do que cem professores.” —Jorge Herbert

“O primeiro amor verdadeiro de uma garota é seu pai.” — Marisol Santiago

“O sorriso de um pai é conhecido por iluminar o dia inteiro de uma criança.” —Susan Gale

“Um pai não diz que te ama. Ele te mostra.” —Dimitri, o Coração de Pedra

“Os pais têm um jeito de juntar tudo.” —Erika Cosby

“Por trás de cada grande filha há um pai verdadeiramente incrível.” -Desconhecido

“Para ela, o nome do pai era outro nome para o amor.” —Fanny Fern

História

No Brasil, a data foi escolhida em homenagem a São Joaquim, pai de Maria e padroeiro dos pais e avós. As crianças passam o dia escrevendo cartões de Dia dos Pais e cartas com palavras de agradecimento a seus pais e figuras paternas.

O Dia dos Pais é uma celebração que homenageia o papel dos pais e antepassados. É um feriado moderno, embora os antigos romanos tivessem a tradição de honrar os pais, todo mês de fevereiro, mas apenas aqueles que haviam falecido.

Em todo o mundo, o Dia dos Pais é comemorado em datas diferentes, embora o dia seja comemorado de maneira semelhante, geralmente envolvendo presentes aos pais e atividades familiares.

Próximos feriados de 2022

Confira todas as datas restantes no calendário dos brasileiros neste ano

7 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).